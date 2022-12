Rush Hour 4 : Jackie Chan confirme qu'une suite est en développement

Présent au Red Seas Film Festival en Arabie Saoudite, Jackie Chan a confirmé qu’un quatrième volet de «Rush Hour» allait voir le jour. Il aurait même prévu de rencontrer le futur réalisateur pour évoquer le scénario.

Une nouvelle inattendue. Alors qu’il se trouve actuellement en Arabie Saoudite pour assister au Red Seas Film Festival, Jackie Chan a confirmé que le projet de réaliser «Rush Hour 4» était en discussion, et que le film devrait voir le jour dans un avenir plus ou moins proche, rapporte le site américain Collider.

«Nous parlons de Rush Hour 4 en ce moment même», a confié le comédien, précisant qu’il devait rencontrer le réalisateur – dont l’identité n’a pas été révélée – pour s’entretenir à propos du scénario. Selon Collider, Brett Ratner, le réalisateur des trois premiers volets, ne sera pas de retour derrière la caméra en raison des multiples accusations d’harcèlement sexuel à son encontre.

Sorti en 1998, «Rush Hour» voyait Jackie Chan et Chris Tucker former un duo de détectives, un Américain et un Chinois, obligés de faire équipe pour mener à bien une mission périlleuse. Le succès du premier film avait permis de convaincre les studios de lui donner deux suites, dont le dernier volet remonte à l'année 2007. Plus de 15 ans plus tard, il semblerait que les deux acolytes s’apprêtent à reprendre du service.