Batman : le projet de film avec Michael Keaton annulé par les nouveaux directeurs de DC Studios ?

Selon le critique de cinéma américain Jeff Sneider, le projet de film qui devait voir Michael Keaton reprendre le rôle de Batman a été mis à l’arrêt par James Gunn et Peter Safran, les deux nouveaux patrons de DC Studios.

Ils ont encore frappé. La prise de pouvoir de James Gunn et Peter Safran chez DC Studios continue de faire des victimes. Après l’annulation de «Wonder Woman 3», ou encore la décision de retirer le rôle d’Aquaman à Jason Momoa (pour lui confier un autre rôle, celui de Lobo), les deux nouveaux patrons auraient décidé d’interrompre le développement de l’adaptation du comic Batman Beyond au cinéma. Un film qui aurait vu Michael Keaton reprendre le rôle de l’Homme chauve-souris en tant que personnage principal.

C’est le critique de cinéma américain Jeff Sneider qui a révélé l’information dans son podcast, «The Hot Mic with Jeff Sneider and John Rocha». Une nouvelle confirmée par le journaliste du site américain TheWrap, Umberto Gonzales, qui a confirmé au passage que le projet de film était bel et bien une adaptation du comic «Batman Beyond» - qui voit Bruce Wayne passer le témoin à un adolescent prénommé Terry McGinnis - dans lequel Michael Keaton aurait retrouvé le costume de Batman un peu plus de 30 ans après «Batman Returns».

À noter que l’acteur de 71 ans va retrouver le rôle de Bruce Wayne dans «The Flash» (sortie prévue le 14 juin 2023, ndlr) où il apparaîtra, avec Ben Affleck, dans la peau du justicier masqué. Un film tourné bien avant le changement de direction.

«Ils (Gunn et Safran) ont vu le projet et ils sont arrivés en disant : ‘Absolument pas’. Et je suis sûr que ce film était la condition pour avoir Michael Keaton dans le rôle (dans «The Flash») à la base : ‘Vous devez en plus faire un film avec moi seulement’. Mais je suis certain qu’ils étaient là : ‘Non. On ne va pas faire n’importe quoi avec Batman. Batman se porte à merveille pour le moment, celui de Matt Reeves. Ça, tous les autres Batman, ou ‘Joker’, ça dégage», lance notamment Jeff Sneider dans son podcast.