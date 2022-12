Game of Thrones : Kit Harington évoque le futur de Jon Snow

Présent à une convention de fans organisée ce week-end à Los Angeles, Kit Harington a évoqué l’état d’esprit dans lequel se trouvait son personnage, Jon Snow, à la conclusion de «Game of Thrones». Une information capitale en vue du spin-off en préparation.

Un détail important. Invité à s’exprimer lors d’une convention de fans de la série «Game of Thrones» organisée ce week-end à Los Angeles, Kit Harington s’est exprimé sur l’état d’esprit de son personnage, Jon Snow, à la conclusion de la série sur HBO en 2019. Selon le comédien, celui qui était l’héritier légitime du trône était anéanti après avoir été contraint de tuer Daenerys Targaryen, afin de mettre un terme à sa folie destructrice. Et que sa nouvelle vie en exil au-delà du Mur sera forcément influencée par les nombreux traumatismes subis.

«À la fin de la série, quand on le retrouve dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l’être. Il en a fini. Le fait qu’il soit envoyé au Mur est à la fois le plus grand cadeau, mais aussi la plus grande malédiction», explique-t-il, selon les propos rapportés par le site américain EW.com. «Il doit vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, en pensant à Ygrid mourant dans ses bras, et en pensant à la façon dont il fait exécuter Olly par pendaison. Je pense que là où nous le laissons à la fin de la série, il y avait toujours ce sentiment… Nous voulions croire que ce petit sourire laisse entendre que les choses vont bien. Mais il ne va pas bien», poursuit l’acteur.

Si Kit Harington n’a pas annoncé officiellement la mise en production du spin-off centré sur Jon Snow, dont le projet a été révélé en juin dernier, il est difficile de ne pas voir dans cette intervention une nouvelle étape, avant que la plate-forme de streaming américaine HBO ne décide d’officialiser la série. D’ailleurs, une courte vidéo baptisée «Jon Snow’s Journey» (Le périple de Jon Snow) a été mis en ligne sur la chaîne YouTube de la chaîne, au même moment où Kit Harington participait à la convention.

Simple coïncidence, ou nouvelle preuve que l’annonce officielle est imminente ? On penche clairement pour la deuxième hypothèse. Mais il faudra encore attendre un peu.