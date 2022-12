Superman : James Gunn reste flou quant à l'avenir du super-héros

Interpellé par un fan sur Twitter à propos de l’avenir de Superman, James Gunn, le nouveau patron de DC Studios, a tenté de se montrer rassurant, en affirmant que le super-héros était une de ses priorités. Sans toutefois donner plus de détails.

Des montagnes russes émotionnelles. C’est la réalité vécue par de nombreux fans de DC Comics depuis la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, la nouvelle entité en charge de piloter et d’harmoniser les récits de l’ensemble des super-héros de DC Comics au cinéma, dans les séries, et les dessins animés. Il y a quelques jours, un article du site américain The Hollywood Reporter annonçait l’annulation du film «Wonder Woman 3», mais aussi la fin des apparitions de Jason Momoa dans la peau d’Aquaman (il héritera d’un autre personnage de DC Comics, Lobo).

Les fans ont pris peur quand ils ont découvert que le projet de «Man of Steel 2», avec le retour d’Henry Cavill dans la peau de Superman, était également menacé.

Interpellé sur Twitter par un fan inquiet à propos de l’avenir du super-héros, James Gunn a assuré que Superman était «une énorme priorité, si ce n’est pas la principale». Le nouveau patron de DC Studios n’a toutefois pas précisé si l’avenir de ce personnage impliquait la présence d’Henry Cavill dans le costume.

Des réponses dans le film «The Flash» ?

Pour la presse spécialisée américaine, si la décision de faire de nouveau appel au comédien pour incarner Superman a été prise avant la nomination de James Gunn et Peter Safran, il semble peu probable que les deux hommes décident de revenir dessus après une annonce officielle qui a suscité l’enthousiasme chez les fans.

Ces derniers vont être contraints d’attendre encore un moment avant que la stratégie globale de DC Studios ne soit clairement établie.

Un indice important concernant la suite pourrait être contenu dans le film «The Flash» – dont la sortie est attendue pour le 14 juin 2023 – dans lequel Gal Gadot, Jason Momoa et Henry Cavill devaient faire une apparition. «Il y a un débat au sein du studio pour savoir si ces apparitions doivent être supprimées dans le cas où leur inclusion implique une promesse que le studio ne sera pas en mesure de tenir à l’avenir», précisait l’article de The Hollywood Reporter.