Avatar : un producteur révèle le lieu où se déroulera le 5e volet de la saga (SPOILERS)

Des aliens en visite sur la planète bleue. Dans une interview avec le site américain Gizmodo, le producteur Jon Landau a dévoilé que les Na’vi, les aliens qui peuplent la planète Pandora dans la saga cinématographique de James Cameron, se retrouveront sur Terre dans le 5e volet d’Avatar, dont la sortie est actuellement annoncée dans le courant de l’année 2028 sur le calendrier de Disney.

«Je ne voulais pas en parler, mais j’ai cru entendre que Jim (James Cameron, ndlr) en a un peu parlé. Dans Avatar 5, il y a une partie de l’histoire que se déroule sur Terre. Et nous l’avons fait pour ouvrir les yeux des gens, ouvrir les yeux de Neytiri, sur ce qui se passe sur Terre», explique Jon Landau. «La Terre n’est pas uniquement représentée par la RDA (la société maléfique baptisée Resources Development Administration, et venue exploiter les ressources sur Pandora). Comme le fait que nous sommes définis par les choix que nous faisons dans la vie, tous les humains ne sont pas mauvais. Tous les Na’vi ne sont pas gentils. Et c’est le cas également sur Terre. Et nous souhaitons exposer Neytiri à tout cela», poursuit le producteur.

Les propos de Jon Landau sont surprenants, puisqu’ils confirment que le personnage de Neytiri, incarné à l’écran par Zoe Saldana, survivra aux événements des prochains films jusqu’au dernier volet de la saga. James Cameron a expliqué avoir tourné «Avatar : la voie de l’eau» et «Avatar 3» en même temps.

Le troisième film pourrait être la conclusion de la série si jamais le succès n’était pas au rendez-vous. Le réalisateur a toutefois révélé au site américain Collider que le scénario du quatrième volet avait laissé sans voix les responsables du studio. «Avatar : la voie de l’eau» est attendu dans les salles françaises à partir du 14 décembre.