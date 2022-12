Golden Globes 2023 : de quoi parle «Les Banshees d’Inisherin», le film qui domine les nominations ?

Avec un total de huit nominations, le film «Les Banshees d’Inisherin» devance la fable de science-fiction «Everything everywhere all at once» (six nominations), et les souvenirs d’enfance de Steven Spielberg, «The Fabelmans» (cinq nominations), pour la prochaine cérémonie des Golden Globes, qui se tiendra le 10 janvier prochain.

Une amitié cruelle. Long métrage signé par Martin McDonagh, récompensé en 2017 par le prix du meilleur scénario pour «Three Billboards», le film «Les Banshees d’Inisherin» est arrivé en tête des nominations pour la prochaine cérémonie des Golden Globes, qui se tiendra à Los Angeles le 10 janvier prochain où il sera présent dans 8 catégories. Il devance le long métrage surréaliste «Everything everywhere all at once», qui a obtenu 6 nominations, et le film sur les souvenirs d’enfance de Steven Spielberg, «The Fabelmans», qui en affiche 5, tout comme le très attendu «Babylon», de Damien Chazelle.

Attendu dans les salles françaises pour le 28 décembre, «Les Banshees d’Inisherin» marque les retrouvailles entre Colin Farrell et Brendan Gleenson, quatorze ans après «Bon baisers de Bruges», du même Martin McDonagh. Les deux hommes incarnent deux amis de longue date, Padraic et Colm, vivant sur une île au large de l’Irlande dans les années 1920. Un jour, sans prévenir, ce dernier décide de ne plus adresser la parole au premier, et de mettre fin à leur amitié. Une situation que Padraic ne peut accepter. Mais son entêtement à vouloir recoller les morceaux ne fait que renforcer la détermination de Colm. Très vite, la situation s’envenime, et menace de dégénérer.

Acclamé lors de sa présentation à la Mostra de Venise en septembre dernier, où le film est reparti avec le prix du meilleur scénario et le prix d’interprétation masculine pour Colin Farrell, «Les Banshees d’Inisherin» figure parmi les favoris de cette 80e cérémonie des Golden Globes, où il concoure pour les prix de la meilleure comédie, réalisateur, musique, scénario, en plus des nominations pour ses quatre comédiens, Colin Farrell, Brian Gleeson, Barry Keoghan, et Kerry Condon.