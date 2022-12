«Star Wars : Rogue Squadron» : Patty Jenkins donne enfin des nouvelles rassurantes après l’annulation de «Wonder Woman 3»

Dans un (long) message publié sur son compte Twitter, la réalisatrice Patty Jenkins est revenue sur l’annulation de «Wonder Woman 3» par DC Studios, et son espoir de voir «Star Wars : Rogue Squadron» se concrétiser.

Une note d’optimisme. Patty Jenkins a décidé de prendre la parole pour la première fois depuis l’annulation de «Wonder Woman 3» par DC Studios, après la prise de pouvoir de James Gunn et Peter Safran. C’est sur Twitter que la réalisatrice s’est exprimée, en commençant par évoquer le projet de film «Star Wars : Rogue Squadron».

Alors que celui-ci semblait totalement à l’arrêt depuis plusieurs années, Patty Jenkins vient de confirmer qu’elle travaillait toujours dessus, qu’elle s’était mise en retrait pour pouvoir s’occuper de «Wonder Woman 3», et qu’elle gardait l’espoir que ce projet puisse voir le jour dans un avenir plus ou moins proche.

«À l’origine, j’ai quitté Rogue Squadron, quand il était devenu évident que le film ne pouvait pas se faire assez tôt, malgré un long et fructueux processus de développement. Je ne voulais pas retarder Wonder Woman 3. Lucasfilm m’a alors demandé de revenir sur Rogue Squadron, une fois Wonder Woman 3 terminé. J’étais honorée par cette proposition et j’ai accepté. Ils ont donc passé un nouveau contrat avec moi. En fait, je travaille toujours sur le long-métrage, et ce activement depuis ce contrat. Je ne sais pas si le film se fera ou pas. On ne peut pas savoir tant que le développement du projet n’est pas arrivé à sa conclusion, mais je me réjouis qu’il puisse peut-être se réaliser», peut-on lire.

Patty Jenkins, qui en a profité pour exprimer sa joie d’avoir travaillé sur «Wonder Woman» avec Gal Gadot, et remercier les fans pour leur soutien, avait été nommée en tant que réalisatrice de «Star Wars : Rogue Squadron» en décembre 2020.

Elle avait par ailleurs précisé vouloir rendre hommage à son père, un ancien pilote de chasse, avec ce film centré sur les pilotes de l’Alliance Rebelle dans Star Wars, notamment les membres de l’Escadron Rouge que l’on voit dans «L’Empire contre-attaque». Espérons que ce projet se concrétise à l’avenir.