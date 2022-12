DC Studios : que va-t-il advenir de la suite et des déclinaisons autour du film «The Batman» ?

Malgré le succès rencontré dans les salles, la commande d’une suite, et le développement d’une série en lien direct avec l’histoire du film, l’avenir de «The Batman» de Matt Reeves, et la présence de Robert Pattison dans le costume du justicier, sont loin d’être garantis.

Toutes les cartes sont rebattues. Dans un message posté sur Twitter, James Gunn, le nouveau patron de DC studios (avec le producteur Peter Safran), a affirmé qu’un article du site Variety, annonçant la possibilité de voir «The Batman» de Matt Reeves intégrer leur plan de développement d’un nouvel univers de DC Comics pour les dix années à venir, était «totalement faux».

There are few reporters I love more than @adambvary - truly a good guy - but in this case he needs to get a new source as this is entirely untrue. https://t.co/a7cnbTfpSi

— James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022