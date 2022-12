God of War : les 5 acteurs qu'on aimerait voir incarner Kratos dans la série tirée du jeu vidéo

Le monde de «God of War» va officiellement voir le jour sur le petit écran, dans une adaptation en série télévisée attendue prochainement. Et forcément, les fans sont déjà en train de spéculer sur l’identité du comédien qui prêtera ses traits à Kratos. Voici nos 5 modestes suggestions.

Alexander Skarsgard

© 2021 FOCUS FEATURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Après avoir incarné Tarzan en 2016, et brillé de mille feux dans «The Northman» en mai 2022, Alexander Skarsgard possède le physique et la pilosité faciale idéale pour faire un Kratos parfaitement crédible. Son expérience dans la peau d’un personnage mythologique empreint de vengeance est indéniable.

Aaron Taylor-Johnson

© Marvel

Ne pas sous-estimer le talent ou le physique d’Aaron Taylor-Johnson. Absolument saisissant dans «Bullet train», dans lequel il campe le rôle de Tangerine, le comédien s’est également frotté à Godzilla en 2014, et fait partie de la bande des Avengers chez Marvel. Il n’y a aucun rôle qui n’est pas à sa portée. On valide fort. Amazon Prime Vidéo aussi ?

Dwayne «The Rock» Johnson

© Paramount Pictures France

Alors que James Gunn et Peter Safran sont en train de refondre l’univers de DC Comics, où il venait de faire des étincelles dans le costume de Black Adam, Dwayne Johnson se retrouve face à un avenir incertain dans le monde des super-héros. Pourquoi ne pas les laisser en plan, et devenir un Dieu ? On sait tous que The Rock est parfaitement taillé pour le rôle. Reste à voir si le défi, et le fait de se laisser pousser une bonne grosse barbe, l’intéresse.

Gerard Butler

© Warner Bros. France

Qui mieux que Gerard Butler, l’inoubliable Leonidas dans le film «300», pour incarner un ancien général de l’armée spartiate dans un monde imbibé par la mythologie grecque et nordique ? «THIS. IS. KRATOS», l’entend-on déjà hurler à l’écran. À 53 ans, l’acteur a encore de belles choses à offrir. À voir s’il sera en mesure d’assurer sur le long terme dans le cas où la série s’étend sur plusieurs saisons.

Tom Hardy

© Warner Bros. Pictures

Là encore, nous voilà face à un caméléon capable de prendre n’importe quelle apparence à l’écran. Physiquement, Tom Hardy possède les atouts nécessaires, au niveau de la barbe aussi. Le crâne chauve ? Yes sir ! On ajoute à cela un talent d’interprétation largement au-dessus de la moyenne, et peut-être que le comédien de 45 ans se présente comme le meilleur candidat qui soit. Mais c’est juste une opinion.

Bonus : Jason Momoa

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Jasin Boland/ ™ & © DC Comics

Là aussi, l’incertitude qui règne chez DC Studios pourrait libérer du temps dans l’agenda de Jason Momoa, même s'il pourrait rapidement incarner un nouveau personnage de DC Comics, Lobo, un mercenaire extraterrestre ultra-violent. Mais comme rien n’est confirmé, on a envie de mettre le nom de Jason Momoa dans la liste. Même si le voir raser sa belle chevelure pour le rôle nous met la larme à l’œil.