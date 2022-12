God of War : une adaptation en série du jeu vidéo officiellement commandée

C’est officiel. Le jeu vidéo «God of War» va être adapté en série. Un projet mené en partenariat entre Sony Pictures Interactive, Amazon et Playstation Productions.

Aiguisez les Lames du Chaos. Alors que les rumeurs courent depuis plusieurs mois, l’adaptation en série télévisée de «God of War» vient d’être officialisée par la plate-forme de streaming Amazon Prime Video. Celle-ci sera associée à Sony Pictures Interactive et Playstation Productions pour mener à bien ce projet présenté une «série premium en live-action».

L’histoire sera librement inspirée de l’opus sorti en 2018 qui voit Kratos, ancien général de l’armée spartiate devenu le nouveau Dieu grec de la guerre après avoir vaincu Arès, et son fils Atreus, entreprendre un périlleux voyage afin de répandre les cendres de Faye, la seconde femme de Kratos, sur le plus haut sommet des neuf royaumes. Un périple qui les verra affronter plusieurs créatures et dieux de la mythologie nordique.

Une adaptation premium

Le développement de la série a été confié à Rafe Judkins, connu pour son travail sur «La Roue du Temps». Mark Fergus et Hawk Ostby en seront les scénaristes. «Nous sommes si fiers et excités de travailler avec nos amis chez Amazon Studios et nos partenaires chez Playstation Productions pour adapter ce jeu magnifique et émouvant en une série télévisée de première qualité», a commenté Katherine Hope, présidente de Sony Pictures Television Studios, dans un communiqué.

La série de jeux vidéo «God of War» a été lancée en 2005, et a rencontré un tel succès que deux suites ont vu le jour avec des histoires inspirées de la mythologie grecque. En 2018, le premier sequel, orienté sur la mythologie nordique cette fois, a vu le jour. Il a été suivi par un deuxième volet baptisé «God of War : Ragnarök» sorti le 9 novembre dernier.

Aucune date de mise en production ou de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.