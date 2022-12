Nabilla retrouve la téléréalité et dévoile le premier teaser électrique de son émission de dating astro

L’influenceuse a dévoilé le premier teaser de l’émission «Cosmic Lover», un programme de dating amoureux qui réunit des participants en fonction de leur signe astrologique, et dont elle assure l’animation.

Nabilla est de retour aux affaires. Révélée en 2012 dans les Anges de la téléréalité, Nabilla s’apprête à retrouver cet univers, mais cette fois dans la peau de l’animatrice. La trentenaire a dévoilé la première bande-annonce de «Cosmic lover», programme qui réunit quatre femmes bien décidées à trouver l'amour grâce à l'astrologie.

Un teaser à l'ambiance électrique

Et cette mission ne sera pas de tout repos, si l'on croit les premières images dévoilées. Alors que les participantes devront choisir l'heureux élu d'après son thème astrale, parmi plusieurs profils sélectionnés pour être compatibles, l'ambiance est souvent électrique dans des décors typiques de l'univers de la téléréalité : villa, piscine et «astrochamber».

Un programme qui a d'emblée séduit l'épouse de Thomas Vergara pour son côté «novateur et ambitieux», explique-t-elle en commentaires de ces images. Et de lancer : «Si l’amour réserve de grosses surprises, c’est encore plus le cas des astres !»

On la croit sur parole au regard de ces séquences, qui vont assurément jouer avec les émotions et les nerfs des candidats. Cris de joie, pleurs, coup de sang... les astres ne semblent pas avoir voulu épargner les prétendants.

Un programme disponible à partir du 6 janvier prochain sur Amazon Prime, avec qui Nabilla signe une nouvelle collaboration, après la série documentaire «Nabilla : Sans filtre», sorti en novembre 2021.