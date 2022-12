Superman : suite au retrait d'Henry Cavill, James Gunn donne un indice sur l'avenir du super-héros

Après le choc retentissant de la confirmation qu’Henry Cavill ne reprendrait finalement pas le rôle de Superman, James Gunn, le nouveau patron de DC Studios avec Peter Safran, a pris le temps d’échanger avec les fans sur Twitter pour évoquer l’avenir du superhéros.

L’avenir s’écrit maintenant. Alors que les fans tentaient de se remettre de la nouvelle annonçant la mise à l’écart d’Henry Cavill pour le rôle de Superman – et ce quelques semaines seulement après l’enthousiasme suscité par l’annonce de son retour (dévoilée avant la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios) – James Gunn a pris le temps d’apporter quelques précisions importantes concernant l’avenir du superhéros sur Twitter.

Après avoir rendu hommage à Henry Cavill, avec lequel il n’exclut pas de travailler sur un autre projet (à l’instar de Jason Momoa qui devrait troquer le costume d’Aquaman pour celui de Lobo), James Gunn a révélé s’occuper personnellement de l’écriture d’un nouveau film centré sur Superman. «Au commencement, notre histoire se penchera sur les premières années de la vie de Superman, et c’est pourquoi le personnage ne sera pas incarné par Henry Cavill», précise le nouvel homme fort de DC Studios.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022