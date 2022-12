Stranger Things : la saison 5 sera «épique et pleine d'émotion», promet le producteur Shawn Levy

Dans un entretien avec le site américain Collider, le producteur et réalisateur Shawn Levy a assuré que l’ultime saison 5 de «Stranger Things» sera à la fois épique et pleine d’émotion au moment de sa conclusion.

Personne n’est prêt. Dans une interview avec le site américain Collider, le producteur et réalisateur Shawn Levy a donné quelques nouvelles à propos de l’ultime saison 5 de «Stranger Things», attendue en 2024 sur Netflix. Il révèle notamment que les sénaristes ont commencé à travailler en août 2022, soit un mois seulement après la conclusion du quatrième chapitre. «Tout se passe à merveille», assure-t-il. «Les frères Duffer et les auteurs travaillent d’arrache-pied sur le scénario, et tout se déroule parfaitement», poursuit-il.

Selon Shawn Levy, la saison 5 de «Stranger Things» permettra de répondre à toutes les questions que les fans se posent à propos de l’Upside Down, et de mettre un point final à l’arc narratif des personnages principaux. Il précise que, lors de la lecture du scénario de cet ultime chapitre, l’émotion était palpable dans la pièce.

«Quand nous nous sommes assis pour écouter la lecture de 2h du scénario de la dernière saison, tout le monde avait les larmes aux yeux au moment où les frères Duffer avaient terminé de lire. Donc oui, cet ultime chapitre est à la fois épique et plein d’émotion. Et ça l’est forcément pour tous ceux qui ont travaillé sur la série, car celle-ci a complètement bouleversé nos vies. Mais voilà, l’écriture se passe à merveille, et nous sommes impatients de lancer la production en 2023», explique Shawn Levy.