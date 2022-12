Mission Impossible 7 : regardez Tom Cruise dans une des cascades les plus dangereuses de l'histoire du cinéma

Après une vidéo décoiffante postée ce week-end, rien n’arrête plus Tom Cruise, qui vient ce lundi 19 décembre de dévoiler le making-of d’une des cascades de Mission Impossible 7, qui sortira cet été en salles. Un saut dans le vide à moto qui va rester dans les annales du 7e art.

Pour lui c’est une journée au travail normale. Tom Cruise, 60 ans, vient de mettre en ligne les coulisses du tournage d’une très spectaculaire séquence de son prochain film «Mission Impossible : Dead Reckoning part One».

«C'est de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée», a déclaré l’acteur, qui est pourtant un habitué des cascades à haut risque.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG — Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022

La séquence a demandé des mois de préparation pour un résultat à couper le souffle. De quoi aiguiser l’appétit des fans, qui attendent impatiemment la sortie de Mission Impossible 7, dans lequel la star reprend son rôle d’Ethan Hunt.

«Nous travaillons dessus depuis des années», confiait-il au sujet de cet exploit lors du CinemaCon. La scène a été tournée en Norvège, où une rampe avait été construite au-dessus d'une falaise. «Je voulais faire ça depuis tout petit», avait-il ajouté.

Le «ça» ? Sauter d’une falaise à moto, et se laisser tomber dans le vide en chute libre pour n’ouvrir un parachute qu’à quelques mètres du sol. De quoi donner des sueurs froides à toute l’équipe de production (et aux assurances). La séquence a nécessité des répétitions intenses, dont quelques centaines de sauts en parachute.

En mai, une bande-annonce avait révélé une série de séquences d'action particulièrement spectaculaires, dont plusieurs poursuites en voiture et le fameux saut à moto d’une falaise.

«Dead Reckoning Part One» est écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, qui a précédemment dirigé les cinquième et sixième épisodes de la franchise - «Rogue Nation» en 2015 et «Fallout» en 2018. Le film est produit par Cruise, McQuarrie, J.J. Abrams, David Ellison et Jake Meyers, et distribué par Paramount Pictures.

Les autres membres de la distribution sont Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales et Charles Parnell.

Ce dimanche, Tom Cruise avait déjà posté sur son compte Twitter un saut depuis un hélico pour remercier ses fans d’être allés voir «Top Gun : Maverick».