Brad Pitt : l'acteur fête ses 59 ans en compagnie d'Ines de Ramon

Brad Pitt pourrait ne plus être un coeur à prendre. L'acteur, qui a été aperçu à plusieurs reprises au côté d'Ines de Ramon, a choisi de passer sa soirée d'anniversaire auprès d'elle.

Il y a de la romance dans l’air. Après avoir été vus ensemble dans les coulisses d’un concert de Bono en novembre dernier, et la semaine dernière à l’avant-première du film «Babylon», Brad Pitt et Ines de Ramon ont été une nouvelle fois photographiés ensemble à Hollywood ce 18 décembre, jour de l’anniversaire de l’acteur qui fête cette année ses 59 ans.

Brad Pitt Celebrates His 59th Birthday with Girlfriend Ines de Ramon in Hollywood https://t.co/xengnvCb1P

— People (@people) December 19, 2022