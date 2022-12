Hip Hop Symphonique : le show événement animé par Jean-Pascal Zadi revient le 11 janvier sur Canal+

Pour la deuxième année consécutive, Canal+, en collaboration avec Black Dynamite, s’est associée à la radio Mouv' pour produire «Hip Hop Sympahonique», un show exceptionnel enregistré le 16 novembre dernier à découvrir en intégralité le 11 janvier sur la chaîne cryptée et myCANAL.

Un rendez-vous immanquable. La 7e édition du spectacle «Hip Hop Symphonique» sera diffusée sur Canal+ pour la deuxième année consécutive le 11 janvier prochain, à 21h. Et il sera disponible dans son intégralité, en streaming, sur myCANAL le jour même. Enregistré le 16 novembre dernier à l'Auditorium de Radio France, ce show exceptionnel voit pas moins de 14 rappeurs et rappeuses, 43 musiciens et musiciennes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, un chœur gospel et les 10 musiciens du live band The Ice Kream – dirigés par Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay – se produire sur scène.

Cette année, l’acteur Jean-Pascal Zadi est venu animer cette soirée avec sa verve habituelle, et quelques surprises qui ne manqueront pas de mettre l’ambiance. À ses côtés, les téléspectateurs retrouveront tous les artistes qu’ils apprécient : Gazo, Fresh, Kalash, Fianso, Soprano, Berywam, Bianca Costa, Chilla, Davinhor, Le Juiice, et Vicky R.

Un concert d’exception à ne manquer sous aucun prétexte.