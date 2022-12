James Gunn, le patron de DC Studios, s'est adressé à la minorité de fans déçus

Dans un nouveau message publié sur Twitter, James Gunn a pointé du doigt les réactions désobligeantes d’une minorité de fans déçus par les récentes décisions prises depuis sa nomination (avec Peter Safran) à la tête de DC Studios.

Trop, c’est trop. Dans une série de messages publiés sur Twitter, James Gunn a tenu à réagir aux critiques de certains fans. Depuis que Peter Safran et lui-même ont été nommés à la tête de DC Studios avec l’objectif de réinventer totalement l’univers de DC Comics à travers l’ensemble des plate-formes, les messages emprunts de colère affluent. La semaine dernière, de nombreux fans avaient notamment été choqués d’apprendre que James Gunn s’occupait personnellement de l’écriture d’un nouveau film centré sur Superman, et qu’Henry Cavill – qui avait annoncé son retour dans le rôle quelques semaines auparavant – avait été définitivement écarté pour le rôle.

One of the things Peter & I were aware of when we took the job as heads of DC Studios was a certain minority of people online that could be, well, uproarious & unkind, to say the least.

— James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2022