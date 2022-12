Le Seigneur des Anneaux : on en sait un peu plus sur les saisons 2 et 3 à venir

Après une première saison, les fans de la série «Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir» sont impatients de découvrir la suite dans une saison 2. Interrogé sur une potentielle date de diffusion, Vernom Sanders, le patron d’Amazon Studios, a tenté de se montrer rassurant sur les délais. Et à même évoquer une potentielle saison 3.

La patience est exigée. Dans un entretien avec le site américain Collider, Vernon Sanders, le patron d’Amazon Studios s’est exprimé sur le succès retentissant de la série «Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir» sur Amazon Prime Video, et de son avenir. La saison 2 est déjà commandée et la production a commencé en octobre dernier. Selon lui, si rien ne semble exclu pour le moment, il paraît peu probable de voir ce deuxième chapitre être lancé avant la fin de l’année 2023. Ce qui signifie que cette saison 2 ne devrait pas voir le jour avant 2024.

«Ce serait génial si nous pouvions avoir la saison 2 un an après la diffusion de la première. Cela va probablement exiger un peu plus de temps que cela, mais nous faisons tout notre possible. Les leçons que nous avons retenues de la saison 1 sont appliquées dès cette saison 2, et pour le moment nous avons un objectif concernant le moment où nous souhaitons la lancer», précise-t-il.

Au cours de cette interview, Vernon Sanders est allé jusqu’à évoquer une possible saison 3, et plus encore. Sans pour autant faire d’annonce officielle. «Nous avons eu des discussions à propos de la saison 3, et nous avons réalisé quelques investissements afin d'être prêt. (…) Je suis confiant sur le fait que d’autres saisons verront le jour, mais nous annoncerons la saison 3 quand nous serons prêts à le faire, même si nous commençons déjà à la préparer. Nous sommes très excités à propos du futur de cette série», poursuit-il.