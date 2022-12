Terminator : James Cameron révèle qu'un nouveau film est en discussion

Invité du podcast SmartLess animé par les comédiens Jason Bateman, Sean Hayes, et Will Arnett, James Cameron a confié qu’il était actuellement en discussion pour faire un reboot de «Terminator». Et cette fois, ce devrait être sans Arnold Schwarzenegger.

I’ll be back ! C’est au micro du podcast SmartLess, animé par les comédiens Jason Bateman, Sean Hayes, et Will Arnett, que James Cameron a révélé être en discussion pour lancer un reboot de la célèbre saga cinématographique «Terminator». Une décision étonnante après l’échec commercial retentissant qu’a été le dernier volet sorti en 2019, «Terminator : Dark Fate», dont il était un des producteurs. Le réalisateur d’«Avatar : la voie de l’eau» a même une idée très précise du sujet central du potentiel film qui ne devrait pas compter, cette fois, sur la présence d’Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal.

«Si je devais faire un nouveau ‘Terminator’ et tenter de relancer cette saga, ce qui est en discussion, mais rien n’est encore décidé, je le ferais en me concentrant plus sur l’intelligence artificielle que sur le côté du méchant robot devenu fou», lance-t-il. Le dernier film de la saga que James Cameron a réalisé fut «Terminator 2 : le jugement dernier» sorti en 1991. S’il n’avait rien à voir les film qui ont suivi, il était un des producteurs de «Terminator : Dark Fate» dont il dit avoir été raisonnablement satisfait. Mi-décembre, James Cameron avait pointé du doigt le fait d’avoir insisté pour qu’Arnold Schwarzenegger soit de retour dans le rôle principal. Ce qui n’était pas la meilleure idée qui soit.

«Je crois que le problème, et je vais assumer cela, c’est que j’ai refusé de le faire (Dark Fate) sans Arnold. Tim Miller, le réalisateur, ne le voulait pas. Mais j’ai dit ‘écoute, je ne veux pas. Arnold et moi sommes amis depuis 40 ans, et je peux l’entendre me dire : Jim, je n’arrive pas à croire que tu fais un Terminator sans moi’», avait-il confié au site américain Deadline.