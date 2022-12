The Witcher, saison 3 : Henry Cavill va quitter la série de manière «héroïque»

En plus de quitter le rôle de Superman dans l’univers DC Comics, Henry Cavill fera également ses adieux au personnage de Geralt de Rive à l’issue de la saison 3 de «The Witcher» pour des raisons encore inexpliquées. La showrunneuse de la série, Lauren Schmidt Hissrich, promet toutefois une sortie «héroïque» pour le comédien.

Partir la tête haute. En octobre dernier, les fans d’Henry Cavill apprenait coup sur coup que le comédien était définitivement écarté du rôle de Superman dans l’univers DC Comics – et ce quelques jours seulement après avoir annoncé qu’il reprenait officiellement le rôle – sur décision de la nouvelle direction de DC Studios, James Gunn et Peter Safran. Et qu’il n’incarnerait plus le personnage de Geralt de Rive dans «The Witcher», où il sera remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4, sans qu’aucune raison ne soit donnée. Ni par Netflix, ni par l’acteur.

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, la showrunneuse de la série, Lauren Schmidt Hissrich, a tenu à assurer que le comédien quittera le rôle de manière «héroïque». «Henry a donné tellement à la série, donc nous voulions honorer cela de la bonne manière», explique-t-elle. La saison 3, attendue sur Netflix pour l’été 2023, sera l’adaptation du livre «Le temps du mépris» d’Andrzej Sapkowski. Un récit qui offrira une sortie parfaite à l’acteur. «Geralt va opérer un profond changement, et abandonner sa neutralité pour tout mettre en œuvre afin de retrouver Ciri. Et pour moi, c’est l’adieu le plus héroïque que nous pouvions avoir, même si ce n’était pas prévu comme ça», poursuit-elle.

Dans une autre interview, Lauren Schmidt Hissrich avait précisé le contexte dans lequel Liam Hemsworth allait prendre en main le personnage. «Geralt a une nouvelle mission en tête quand nous le retrouverons au début de la saison 4. C’est un autre Geralt qui se présente à nous. Ce qui est d’autant plus vrai aujourd'hui», précisait-elle.