«Daredevil : Born Again» : Charlie Cox prévient les fans d'un changement majeur pour la série

Dans un entretien avec le site britannique NME, Charlie Cox a prévenu les fans de Daredevil que la série qui s’apprêtait à voir le jour sur Disney+ - intitulée «Daredevil : Born Again» - sera certainement moins «gore» que sa précédente version.

La fébrilité est palpable. Si les fans se sont réjoui d’apprendre que Marvel allait poursuivre les aventures de Daredevil en série télévisée en faisant revenir Charlie Cox dans le rôle principal, ils vont manifestement devoir se préparer à découvrir une version légèrement différente de leur héros préféré sur Disney+.

Dans une interview avec le site britannique NME, Charlie Cox a confirmé que cette série serait plus un reboot qu’une suite directe de la fiction lancée sur Netflix en avril 2015. Et que la volonté de Marvel – qui avait préparé le retour du justicier dans le film «Spider-Man : No Way Home» et dans la série «She-Hulk : Avocate» - est d’en faire un personnage plus adapté à un jeune public. Ce qui ne manque pas d’effrayer une partie des fans. L’acteur se veut toutefois rassurant.

«Ce que je dirais à ces personnes, c’est que nous avons fait cette version. Prenons les choses qui ont vraiment fonctionné, et voyons si on peut élargir l’ensemble ? Est-il possible de s’adresser à une audience plus jeune sans perdre ce qui fonctionne ?», explique Charlie Cox. Si la série dans sa version Marvel sera assurément moins sanglante, elle n’abandonnera pas pour autant son côté sombre assure le comédien. «À mon avis, ce personnage fonctionne mieux quand il s’adresse à un public mature. Mon instinct me dit que sur Disney+, ce sera sombre, mais probablement moins gore», plaide-t-il.

Déclinée en 18 épisodes, «Daredevil : Born Again» est attendue sur Disney+ au printemps 2024.