Les 10 meilleures séries de 2022 selon les notes des téléspectateurs sur Allociné

Les douze derniers mois ont été très riches en matière de séries. Entre grosses machines américaines, animes japonais et curiosités coréennes, certaines ont plus marqué le public que d’autres, et parfois de manière assez surprenante, comme le révèle le top des séries les mieux notées par les téléspectateurs sur Allociné.

Severance

Elle pourrait être le fruit des amours d’une comédie à la «The Office» et d’une série angoissante comme «Black Mirror», «Severance» (AppleTv+) propose une passionnante réflexion sur la condition humaine et le monde du travail. Elle imagine une multinationale imposant à ses employés la «severance» («dissociation», en anglais), c’est-à-dire littéralement la séparation chirurgicale de leurs souvenirs personnels et professionnels. Il en résulte deux individualités dans un seul corps, l’une qui n'a absolument aucun souvenir de ses journées de travail, l’autre qui ne connaît que sa vie au bureau. «'Severance' pose la question de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Ce qui est important dans la vie et ce qui ne l’est pas», a expliqué pour Allociné Ben Stiller qui en signe la réalisation. C’est une série qui fait réfléchir sur la complexité de la condition humaine. C’est aussi un regard édifiant sur toutes ces grosses sociétés qui sont presque devenues des sectes et qui prennent, peu à peu, le contrôle de nos vies». Nommée aux Golden Globes 2023 dans la catégorie meilleure série dramatique, mais aussi dans celle de meilleur acteur pour Adam Scott et dans celle de meilleur acteur dans un second rôle pour John Turturro, Severance, embarque également à son casting Christopher Walken ou encore Patricia Arquette.

Cyberpunk: Edgerunners

A la base jeu de rôle crée en 1988, puis jeu vidéo, puis comic book, «Cyberpunk» a cette année connu une adaptation en série animée qui cartonne sur Netflix. Le bébé des studios japonais Trigger («BNA : Brand New Animal», «Kill la Kill», «Promare») prend pour cadre la ville dystopique de Night City où elle suit un étudiant fauché devenant un mercenaire hors-la-loi (communément appelé «Cyberpunk»). Il découvre alors une étrange extension cybernétique et croise la route d’une hackeuse qui va lui ouvrir les portes de l'Underworld. Si elle ravit les fans de la première heure, «Cyberpunk : Edgerunners» peut toutefois être appréciée sans rien connaître du monde imaginé par Mike Pondsmith. Très sanglante derrière ses graphismes très colorés, elle est à réserver à un public adulte.

Heartstopper

comédie romantique pour ados qui met en lumière jolie histoire d'amour entre garçons inspirée du roman graphique et phénomène littéraire d'Alice Oseman, «Heartstopper» suit deux adolescents réunis autour d’une même passion pour le rugby dont l’un va s’éprendre de l’autre.

Mercredi

Nommée aux prochains Golden Globes, notamment dans la catégorie meilleure série comique et dans celle de meilleure actrice dans une série comique pour Jenna Ortega, «Mercredi» est un teen drama d’horreur gothique dans lequel Tim Burton fait revivre la célèbre famille Addams par le biais de la vie de Mercredi. On retrouve l’ado sombre et pas très commode en pleine crise, dans un lycée pour jeunes sorciers et créatures en tout genre où à la suite de mystérieuses disparitions elle va décider de mener elle-même enquête.

The Bear

Elle aussi nommée aux Golden Globes, dans la catégorie meilleure série comique et dans celle de meilleur acteur dans une série comique, la série FX (à retrouver sur Disney+ en France) «The Bear» surfe sur le succès des programmes culinaires par un biais original. Elle suit le parcours de Carmen Berzatto, surnommé The Bear, un jeune homme qui après le suicide de son frère a quitté sa place dans un restaurant étoilé pour reprendre les rênes du petit restau familial, établissement en perdition qui croule les dettes. «The Bear» fait vivre intensément la pression des coups de feu dans les cuisines qu’elle filme nerveusement à l’épaule, à fleur de casseroles bouillantes. Et c’est dans cette atmosphère moite, où fusent les dialogues, que le héros, pressurisé comme une cocotte-minute par tous les soucis qu'il doit gérer, menace d’exploser chaque seconde un peu plus.

Extraordinary Attorney Woo

Comme la K-Pop, les dramas coréens connaissent un boom extraordinaire à l’international, et cette série phénomène en Corée du Sud n’y fait pas exception au point d’être devenue, comme l’avait été un temps sa «compatriote» «Squid Game», la série non-anglophone la plus regardée de Netflix. «Extraordinary Attorney Woo» suit le quotidien d’une avocate autiste Asperger qui résout des problèmes juridiques complexes grâce à son QI élevé, sa mémoire exceptionnelle et sa créativité hors-norme. Amusante, la série a aussi eu le mérite d’ouvrir un débat nécessaire sur la place des autistes en Corée du Sud.

Andor

Plus sombre que «The Mandalorian» et «Obi-Wan Kenobi» qui l’ont précédée au catalogue de Disney+ - la patte de Tony Gilroy, auteur-réalisateur de Michael Clayton et d’un volet de la franchise des Jason Bourne - «Andor» est de l’avis de beaucoup de critiques (et de manière surprenante au regard du peu d’attente qu’elle avait suscité), la meilleure série télévisée de l’univers «Star Wars». Elle situe son action cinq ans avant les événements du film «Rogue One» de 2016 (soit après «Obi-Wan» mais avant «La Guerre des étoiles»), et met en scène le passé de Cassian Andor (Diego Luna), voleur et fugitif hanté par son passé recruté par l’Alliance rebelle pour une périlleuse mission contre l’Empire.

Spy x Family

Disponible sur Crunchyroll, cette série animée japonaise adaptée du manga de Tatsuya Endo a réuni plus de 10 millions de téléspectateurs autour des aventures de son héros, un espion, qui pour mener sa mission d'infiltration destinée à préserver la paix dans le monde, se voit contraint de constituer une famille. Alors que la paternité est un concept très loin de ses préoccupations, il adopte une petite fille (en ignorant qu'elle est télépathe), et s'associe à une jeune femme (qui s’avère être une redoutable tueuse à gages). Des «particularités» qui ne sont pas forcément les plus faciles à cacher, ni les plus adaptées pour se faire passer pour une famille unie et aimante lambda…

Game of Thrones : House of the Dragon

Adapté du roman «Feu & Sang» de George R. R. Martin, ce premier spin-off de la cultissime série fantasy «Game of Thrones», dont il est le prequel puisque son action se situe quelque 200 ans avant celle de la série originale, a permis de faire connaissance avec les ancêtres de Daenerys Targaryen à l'heure où la famille règnait sans partage sur le continent de Westeros et ses sept royaumes grâce à ses dragons. Si elle n'a pas encore atteint les audiences de la dernière saison de la série-mère, elle a tout de même rencontré un énorme succès auprès du public dans le monde entier avec en moyenne 29 millions de vues par épisode.

Périphériques, les mondes de Flynne

Palpitante série de science-fiction signée par les créateurs de «Westworld», «Périphériques, les mondes de Flynne» est l'un des shows les plus regardés de Prime Video. Adaptée d’un roman du pape du cyberpunk William Gibson, elle suit Flynne (Chloë Grace Moretz) jeune femme vivant en Caroline en 2032, dans un monde où la technologie est omniprésente, qui découvre que la réalité virtuelle donne accès à des mondes futuristes particulièrement réalistes. Lorsqu'elle se retrouve propulsée à Londres en 2099, elle comprend qu’il s’agit en fait de son futur et qu’elle va y jouer sa vie...