Antoine Chereau, dessinateur : «Il y a une exception culturelle en France concernant le Covid»

Mieux vaut en rire, qu'en pleurer. Tel est le pari du dessinateur Antoine Chereau qui revient sur la crise sanitaire avec un nouvel album sur le Covid, plein d'humour et d'autodérision.

Loin des leçons de morale et des polémiques qui ont émaillé la crise sanitaire, ou plutôt pour mieux en rire, le dessinateur de presse Antoine Chereau propose de revenir avec humour sur cette période de la petite histoire de France : le coronavirus. «L’art de la Covid à la française» (Pixel Fever Editions) retrace, presque jour après jour, les absurdités et pirouettes politiques qui ont jalonné les différents confinements, déconfinements, reconfinements… Tout y passe, et rien ne lui échappe.

Pourquoi revenir maintenant sur le Covid dont, pour certains, nous ne sommes pas encore tout à fait sortis ?

Je n’ai pas l’impression de revenir sur le Covid avec lequel nous allons sans doute devoir vivre encore quelques années. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’aura sans doute pas l’impact dramatique que nous avons connu.

D’où vous est venue l’idée de cette bande dessinée ? Comment avez-vous vécu personnellement cette pandémie ?

L’idée était de produire un album qui reprenne les événements de cette crise de manière chronologique en s’appuyant sur les errements divers et variés que le pouvoir (qu’il soit politique, médicinal ou journalistique) nous a servi pendant cette crise unique. Nous nous sommes cantonnés à la France ce qui était déjà largement suffisant. Pour résumer cet album, c’est un album souvenir de cette période. Un album qui permettra aux anciens de pouvoir évoquer cette part d’histoire avec des jeunes qui n’ont pas connu avec le recul nécessaire. L’album n’est pas mortifère, chacun de nous a été impacté, parfois très douloureusement pas le Covid.

Personnellement, comme tous mes collègues, on vit beaucoup confiné. C’est un métier très solitaire. Cette période a été très propice à dessiner encore et encore autour du thème. Chaque jour apportant son lot d’inepties, de surprises, de règlements absurdes...

Qu’est-ce que «l’art du covid à la française» ? Est-ce dire qu’il y a eu une façon française de vivre cette période ?

Il y a une exception culturelle. C’est indéniable. Une manière de se dire, après avoir pris les gens pour des enfants, que la France est plus maligne que les autres. Certains pays lui ont donné raison. D’autres ont démontré le contraire. C’est criant dans la gestion bureaucratique qui, en général, plombe toute initiative.

Certains ont contourné cette bureaucratie (je pense aux hôpitaux) et ils ont bien fait. Sinon, comme dans toute situation de crise, le meilleur côtoie le pire.

Etes-vous optimiste pour la suite ?

Je suis d’un naturel plutôt optimiste mais je n’ai pas trop d’illusions. Les mêmes erreurs pourraient se reproduire demain. C’est un état d’esprit qui demande un vrai changement. Laisser enfin ceux qui connaissent leur domaine, les personnes de terrain, s’exprimer afin de prendre les bonnes décisions. Vaste programme...