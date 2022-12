Coupe du monde 2022 : Vegedream va sortir un titre inédit sur les Bleus dans deux jours

Si la France s’est inclinée face à l’Argentine en Coupe du monde, le rappeur Vegedream a tout de même annoncé plancher sur une nouvelle chanson. L’extrait dévoilé sur Twitter, où l’on peut entendre les noms d’Antoine Griezmann et Dayot Upamecano, a enflammé la toile.

Serait-ce suffisant pour redonner le sourire aux Bleus malgré la défaite ? Vegedream a annoncé sur les réseaux sociaux travailler sur un titre inédit.

Quatre ans après «Ramenez la Coupe à la maison» - 450 millions de vues sur Youtube, 340 millions d’écoutes sur Spotify, le rappeur va tenter de reproduire cet immense succès.

Un phénomène avant même sa sortie

Le titre n'était au départ prévu qu'en cas de victoire des Bleus. Mais après le succès des quelques notes postées sur Snapchat la veille du réveillon, le rappeur de 30 ans a cédé à l’appel des internautes et d’Antoine Griezmann lui-même : le tube devrait sortir le 28 décembre prochain.

Le soir de la finale du Mondial, Vegedream est en studio et prépare un morceau qui doit sortir dans la foulée du match à Doha. «J’avais pris deux-trois Snaps avant de dormir, raconte-t-il. Le matin, je me réveille et j’avais 60 appels manqués».

Forcément déçu de l’issue du match, le rappeur décide de ne pas terminer la chanson : «je n’ai aucun intérêt à refaire une musique parce-que tu ne peux jamais faire un deuxième Billy Jean», justifie-t-il.

Mais face à l’ampleur du phénomène et au nombre de messages lui demandant de sortir ce fameux son, Vegedream a annoncé tout faire pour le terminer.

Et même dévoilé une date : le 28 décembre, à défaut de ramener la Coupe à la maison, les Bleus auront au moins gagné une chanson.