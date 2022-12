Avatar 2 : 3 choses que vous ne saviez pas sur les Na’vis

Faites-vous partie des 6 millions de Français qui sont allés voir Avatar 2 ? Le blockbuster de 2022 a conduit à relever de nombreux défis, à commencer par la conception des Na’vis. Des personnages qui ont été inventés de toutes pièces, depuis leur peau, jusqu'à leurs expressions, en passant leur langage. Voici trois choses à savoir sur ces créatures.

Treize ans après la sortie du premier volet qui avait fait 14 millions d’entrées en France, le réalisateur James Cameron a dévoilé le 14 décembre dernier, le second opus de la franchise : «Avatar : la voie de l’eau». Film qui vient tout juste de dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Pour être rentable, le film devra d'ailleurs dépasser la barre des 2 milliards.

La conception de ces créatures humanoïdes indigènes a été un chemin long et tumultueux.

Le bleu de leur peau a posé problème

James Cameron, a eu l’idée de faire les personnages bleus parce qu’un jour, sa mère avait rêvé d’une immense femme bleue. Couleur, que personne n’avait utilisée sur des personnages de films auparavant.

Mais ce bleu a posé de gros problèmes, car il était très difficile de rendre ce look crédible à l'écran : notre cerveau n'accepte tout simplement pas cette couleur comme réelle. Pour y parvenir, l’équipe du film a donc mélangé sur chaque Na'vi des dizaines de tons de bleus différents, certains avec un peu de rouge, d'autres avec du brun. Ils ont même dû salir leur peau avec de la poussière, des cicatrices et des boutons.

Ils n'ont pas de poils sur le visage

Les Na’vis n'ont aucun poil sur le visage, y compris les sourcils. Il était de ce fait, très dur de donner des expressions à leurs visages. En effet, on se sert en permanence des sourcils pour souligner nos émotions et nos pensées. Ils ont donc dû dessiner des zébrures pour les rendre plus «humains» et expressifs.

LEUR LANGAGE EXISTE

Enfin, le langage Na’vi existe et il a entièrement été élaboré avec un alphabet et des prononciations particulières. James Cameron a engagé le linguiste Paul Frommer pour créer un langage que les acteurs pouvaient parler. Le réalisateur voulait une langue fluide et musicale qui ne ressemblait à aucune autre.

Si vous souhaitez apprendre la langue de Pandora, le site Learnnavi.org vous met à disposition tout le vocabulaire, la grammaire et la phonétique de cette langue insolite.