Keenan Cahill, youtubeur des années 2010, meurt à l'âge de 27 ans

Connu pour ses vidéos de playbacks sur les tubes du début des années 2010, Keenan Cahill est décédé, ce jeudi 29 décembre. Atteint d’une maladie génétique, le jeune homme est mort deux semaines après avoir subi une opération à cœur ouvert.

Il était sans doute l’ancêtre des playbacks de TikTok. Keenan Cahill est mort à l'âge de 27 ans dans un hôpital de Chicago, quinze jours après avoir subi une opération à cœur ouvert, rapportent les médias américains. Le jeune homme était atteint d'une maladie génétique appelée Maroteaux-Lamy, à l'origine de son nanisme et de sa surdité.

Au début des années 2010, Keenan Cahill était un jeune adolescent de quinze ans, qui se postait sur YouTube en train de chanter en playback sur les titres du moment. C’est grâce à une vidéo dans laquelle il reprenait «Teenage Dream» de Katy Perry, que le jeune garçon avait séduit la toile.

L'ancien youtubeur placé sous assistance respiratoire

Plusieurs stars s’étaient alors bousculées pour faire des vidéos avec l’adolescent, dont Justin Bieber, Jennifer Aniston, ou encore le rappeur 50 Cent.

«J’ai commencé à enregistrer des vidéos, car j’aimais bien chanter et jouer la comédie en même temps. Pour mes 13 ans, j’ai reçu un ordinateur avec une webcam intégrée. Et j’ai voulu m’amuser, donc je me suis mis à chanter devant mon ordinateur, puis à faire du play-back», avait-il confié lors d’une interview.

Le 15 décembre dernier, Keenan Cahill avait subi une opération de la valve, à l’issue de laquelle il avait été placé sous assistance respiratoire. L’ancienne star des réseaux sociaux n’a pas survécu à l’intervention chirurgicale, et a rendu son dernier souffle quelques jours après Noël.