Ciné+ : le Marathon du Rire lance joyeusement l’année avec une sélection de comédies françaises désopilantes

Le Marathon du Rire revient en ce mois de janvier 2023, avec une nouvelle édition à dévorer de toute urgence sur les chaînes Ciné+ et MyCanal. Au programme, une cinquantaine de désopilantes comédies françaises dont «Kaamelott», «L’Origine du Monde», la trilogie «OSS 117», «Un Tour chez ma fille» ou encore «Radin !»

De quoi commencer 2023 dans la bonne humeur. Toujours le bienvenu pour ensoleiller les premiers jours de l'année, le Marathon du Rire fait en ce mois de janvier son retour sur les chaînes Ciné+ et MyCanal, avec une cinquantaine de comédies françaises qui promettent sinon de faire sourire, de faire rire aux éclats tous les téléspectateurs.

Outre des grands classiques tels que «Les grandes vacances» avec Louis de Funès (le 8 sur Ciné+Famiz), «Joyeuses Pâques» avec Jean-Paul Belmondo (le 22 sur Ciné+Famiz) ou encore les comédies devenues instantanément culte telles que «Camping» 1 et 2 (le 28 sur Ciné+Premier), l’opération réserve aussi les meilleurs films récents du genre.

Sur Ciné+émotion, rendez-vous notamment le 6 janvier avec «Le sens de la famille», avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, le 13 avec «Le Discours», avec Benjamin Lavernhe et d'après Fabcaro, ou encore le 20 avec «Retour chez ma mère», et «Un tour chez ma fille», deux comédies d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko.

Sur Ciné+Premier, barres de rire garanties également avec le 9 janvier «Mystère à Saint-Tropez» avec Benoît Poelvoorde et Christian Clavier, le 11 «Kaamelott-Premier Volet» d’Alexandre Astier, le 17 «Radin !» avec Dany Boon, ou encore le 21 janvier «OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire», avec un Jean Dujardin au sommet de son art.