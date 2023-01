Scream 6 : une nouvelle affiche mélange le masque de Ghostface avec un plan de métro new yorkais

Alors que la sortie de «Scream VI» est attendue pour le 8 mars prochain en France, une nouvelle affiche du film mêlant le visage de Ghostface et les lignes du métro new yorkais vient d’être dévoilée sur les réseaux sociaux.

La grosse pomme ensanglantée. C’est le 8 mars prochain que le sixième volet de la saga cinématographique «Scream» sortira dans les salles françaises. Les spectateurs découvriront la suite des mésaventures de Sam Carpenter (Melissa Barrera), de sa sœur Tara (Jenna Ortega), et de deux amis qui ont quitté la petite ville de Wosboro pour aller poursuivre leurs études à New York. Dans la bande-annonce publiée mi-décembre, on découvrait la fine équipe dans le métro new yorkais le soir d’Halloween, entourée par des masques de Ghostface. Pour le Nouvel An, c’est un poster du visage du tueur dessinés avec les lignes du métro qui a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Si on regarde de plus près, on remarque que chacune des six lignes de métro représente un des volets de la saga, avec les noms de certains personnages/victimes en guise d’arrêt. La ligne rouge est le premier film, la verte le deuxième, la jaune le troisième, l’orange le quatrième, et la bleue représente le dernier film sorti en 2022. La violette, qui est «en construction», représente «Scream VI». «Mes résolutions pour la nouvelle année ? Voyager plus», peut-on lire en légende.

Dans une interview au site américain EW.com, le réalisateur Tyler Gillett avait partagé son excitation de voir Ghostface quitter la ville de Wosboro pour s’installer à New York, avec toutes les possibilités que cela ouvrait. «Une des choses les plus excitantes concernant cette suite était de situer l’action dans un nouvel endroit. (…) C’était une opportunité amusante d’explorer ce que cela ferait de plonger le monde de ‘Scream’ dans ce cadre. Le teaser est un bon exemple de la manière dont nous allons jouer avec cela tout au long du film. C’est une des nombreuses scènes qui utilise la ville à son avantage, et d’une manière à la fois excitante et effrayante», expliquait-il.