Qui sont Christine et Gilbert, les nouveaux venus de «Scènes de ménages» ?

La série «Scènes de ménages» accueillera à partir de ce 23 janvier Christine et Gilbert, un nouveau couple incarné par Fanny Cottençon et Didier Bénureau.

Un nouveau duo porté par deux visages connus du grand public va rejoindre «Scènes de ménages». Alors que les téléspectateurs attendaient de voir peut-être (enfin) arriver le premier couple gay de la série, les fans pourront finalement, à partir ce 23 janvier, rire de la vie rocambolesque de Christine et Gilbert, deux sexagénaires que tout oppose mais qui s’aiment follement malgré tout.

Propriétaire d’un village de vacances «qu’elle a acheté grâce à une donation de son père», Christine (Fanny Cottençon) est une bourgeoise qui cherche à s'affranchir ainsi de son milieu. Son établissement «lui cause bien des soucis, fait savoir M6, notamment à cause de la mise aux normes environnementales très coûteuse et de l’écologie qui deviendra son ennemi», est-il indiqué. Christine est par ailleurs «mère de Fiona, la trentaine, une bourgeoise qui a fait ses études dans une grande école». En couple, Christine est «très exigeante et supporte mal la médiocrité». Avec plusieurs amours décevantes, elle a trouvé en Gilbert celui qui la traite enfin comme elle en rêvait, en «princesse». «L’admiration qu’il a pour elle la sécurise. Dans cette relation, elle s’amuse enfin et se libère des carcans de son éducation», poursuit M6.

La bourgeoise et le radin

Gilbert, la soixantaine également, «est un ancien chauffeur poids lourds qui, par la force de son travail durant des années, est parvenu à se hisser à la tête d’une entreprise de logistique et transports. Habitué à vivre à la campagne depuis toute sa vie, il cultive un sens extrême de la radinerie et cherche toujours à faire des économies». Il a de son côté deux fils. «L’aîné est supposé hériter de l’entreprise, mais c’est un boulet pour Gilbert, alors que le cadet est un beau jeune homme surfeur, à l’opposé de son père. Pointilleux, envieux et jaloux, Gilbert est tout le temps en guerre contre quelqu’un ou quelque chose, sa vie entière est un combat. Pourtant, face à Christine, il se sent parfois désarmé et fragile. Il est en admiration devant celle, qui, à ses yeux, est la huitième merveille du monde. Il aime tout chez elle : ses qualités et ses défauts», peut-on lire dans le communiqué de presse.

«Qu’est-ce que Gilbert peut être abruti, et moi, ça m’amuse tellement, a confié son interprète, l’humoriste Didier Benureau, dans les colonnes de Télé Loisirs. Christine est plus délicate, plus bobo. Lui ne comprend pas tout, mais il est assez touchant», a ajouté le comédien.

Fanny Cottençon, qui a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1983 pour le film «L’étoile du nord», a fait savoir à Télé-Loisirs avoir été séduite par «la fantaisie de Christine». «Elle en a marre de la bienséance, de toujours bien se comporter, notamment avec les hommes, parce qu'elle en a eu pas mal dans sa vie… Elle veut s'affranchir de tout ça», a commenté celle qui avait beaucoup apprécié son passage, il y a quelques années, en guest dans la série au côté de Thierry Lhermitte.

Au fil des années, la série de M6, qui s’amuse de scènes de la vie de couple, a accueilli plusieurs nouveaux binômes. Gérard Hernandez et Marion Game (les fameux Raymond et Huguette), et Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti (les tout aussi populaires José et Liliane), avaient été rejoints par Anne-Elisabeth Blateau et David Mora (les trentenaires Emma et Fabien) en saison 3, puis Amélie Etasse et Grégoire Bonnet (Camille et Philippe) en saison 7, Claire Chust et Vinnie Dargaud (Leslie et Léo) en saison 10, enfin Ryad Baxx et Claudia Mongumu (Jalil et Louise) en saison 13. Les hilarants Loup-Denis Elion et Audrey Lamy, qui avaient incarné Cédric et Marion, avaient quant à eux quitté le programme après 10 saisons.