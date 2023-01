A Spy Among Friends : l’incroyable histoire vraie qui a inspiré la série

«A Spy Among Friends» arrive dès ce mardi 3 janvier sur OCS. Passionnante série d’espionnage en six épisodes avec Guy Pearce («Memento») et Damian Lewis («Homeland») au casting, elle est adaptée d’une des plus incroyables histoires vraies du renseignement britannique.

Il fut l'un des traîtres les plus emblématiques de la Guerre Froide. Kim Philby est au cœur de la série «A Spy Among Friends», adaptation du livre «Kim Philby, l’espion qui trahissait ses amis» de Ben Macintyre, l’historien et journaliste britannique qui a récemment vu un autre de ses livres, «Rogue Heroes», adapté en série (à voir sur MyCanal).

«A Spy Among Friends» réunit Damian Lewis («Homeland») et Guy Pearce («Memento») durant six épisodes, et raconte l'histoire vraie de la défection du célèbre espion britannique et agent double du KGB.

Recruté par les services secrets britanniques en 1940, Philby était devenu un important ponte du renseignement anglais, chargé après la guerre du contre espionnage contre l’Union soviétique et de l’infiltration d’espions dans le bloc de l’Est.

Démasqué, l'agent double de Moscou fuira dans les années 1960 en Union soviétique, pour éviter une arrestation pour trahison, et mourra en héros en Russie en 1988, à l’âge de 76 ans. Son itinéraire hautement romanesque a inspiré plusieurs écrivains, notamment John Le Carré pour «La Taupe», en 1984.

Dans «A Spy Among Friends», à découvrir à partir de ce 3 janvier sur OCS en France, c'est l'acteur Guy Pearce qui lui prête ses traits. Damian Lewis interprète quant à lui Nicholas Elliot, un important officier du renseignement britannique dont l'amitié avec Philby va le mettre dans une position très inconfortable.