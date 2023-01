House of the Dragon : la vengeance de Rhaenyra sera sanglante, assure une scénariste (SPOILERS)

Dans un entretien avec le site américain Variety, la scénariste de «House of the Dragon», Sara Hess, prévient que la vengeance de Rhaenyra après la mort de son fils Lucerys sera sanglante, à travers l’arc narratif connu des lecteurs sous le nom de «Blood and Cheese» (le sang et le fromage, en VF).

Sans pitié. La saison 2 de «House of the Dragon» promet d’être particulièrement intense, et sanglante. C’est ce qu’a indiqué la scénariste Sara Hess au site américain Variety, qui a précisé travailler actuellement sur l’épisode final du deuxième chapitre de la série à succès, diffusée sur la chaîne HBO.

Une saison 2 basée notamment sur l’arc narratif connu par les lecteurs sous le nom de «Blood and Cheese» (le sang et le fromage, en VF). «Nous sommes en train d’écrire l’épisode final de la saison 2. Et je suis certaine que vous ne serez pas déçus», dit-elle.

À quoi cela fait-il référence exactement ? Sang et fromage sont deux personnages centraux dans la stratégie de vengeance que va mettre en place la reine Rhaenyra avec son époux, Deamon, après la mort de Lucerys. Ce dernier a connu une fin tragique, déchiqueté par les mâchoires de Vhagar, qui était monté par Aemond, le fils d’Alicent, et frère d’Aegon II, l’usurpateur du trône du royaume des Sept Couronnes. C’est cette mort qui est le point de départ de la guerre connu sous le nom de la «Danse des Dragons».

Sans trop en dévoiler sur l’intrigue de «Blood and Cheese», ces deux hommes – le premier est un boucher et ancien sergent déshonoré de la City Watch, l’autre un attrape-rats travaillant dans les bas-fonds de la ville – vont être recrutés comme assassins par Mysaria à la demande de Deamon qui, incapable de conduire une armée à Port-Réal, va leur confier une tâche particulièrement infâme.