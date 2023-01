«La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé» : voici la date de lancement de la série de Xavier Dolan sur Canal+

C’est à partir du lundi 23 janvier, à 21h, que les abonnés de Canal+ auront le privilège de découvrir les deux premiers épisodes de «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé», la première série signée par le réalisateur Xavier Dolan. Ils seront également disponibles, à la demande, sur myCANAL.

Enfin fixé. Les abonnés de Canal+ ont rendez-vous le 23 janvier prochain, à partir de 21h, avec deux des 5 épisodes de «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé», la série écrite et réalisée – il joue également dedans – par le réalisateur prodige, Xavier Dolan. Une fiction qui marque sa première incursion sur le petit écran.

Selon le synopsis officiel, l’histoire se déroulera en 1991, et se concentre sur le trio formé par Julien, Mireille, et Laurier. Par une nuit d’octobre en tout point ordinaire, un drame met à mal la relation qui les unit. Leurs deux familles, auparavant si proches, sont tout à coup brisées. Plus rien, jamais, ne sera comme avant. Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue une thanatologue réputée, Mireille reprend la route de la maison pour embaumer sa propre mère, et retrouve ce faisant les frères qu'elle a quittés vingt-cinq ans plus tôt. Bientôt, les secrets et les rancœurs referont surface, s'entremêlant au deuil, et à une quête de réconciliation.

«Dans ‘La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé’, l’horreur et le suspense se côtoient, mais le drame, en arrière fond, est omniprésent. Nous explorons, parfois de façon flamboyante, parfois avec mélancolie, les erreurs passées du clan Larouche, et les évènements marquants qui constituent leur tragédie», explique Xavier Dolan dans un communiqué.

«La série plonge au cœur de la violence des hommes, et des abus qu’ils exercent lorsqu’ils sont confrontés à l’adversité, la honte et la haine de soi. Mais la série parle surtout de qui l’on fut un jour, enfant. De qui l’on devient lorsque nous vivons ces abus-là ; les dépendances auxquelles nous succombons, les mensonges que nous disons, les illusions que nous entretenons sans relâche. Dans le seul et unique but d’échapper à la vérité», poursuit-il.