«Moochie : qui a tué Jill Halliburton ?» : la série documentaire événement à voir à partir du 25 janvier sur Canal+

Après 5 ans de tournage, le réalisateur Samuel Collardey s’apprête à dévoiler sa série documentaire événement, «Moochie : qui a tué Jill Halliburton ?», à partir du 25 janvier, à 21h, sur Canal+. Elle sera également accessible sur myCANAL.

Une affaire aux multiples rebondissements. Pendant 5 ans, le réalisateur Samuel Collardey a couvert une affaire criminelle hors du commun qui profondément secoué l’opinion public aux États-Unis. Un travail au long court qui se concrétise aujourd’hui sous la forme d’une série documentaire, baptisée «Moochie : qui a tué Jill Halliburton ?», dont les six épisodes – diffusés au cours de deux soirées, les 25 et 26 janvier prochain à 21h sur Canal+, et disponibles dans la foulée sur myCANAL – permettent de retracer l’intégralité d’une histoire ahurissante.

Celle-ci débute le 8 septembre 2014 avec la découverte du corps sans vie de Jill Halliburton Su, petite-nièce d’un magnat du pétrole et épouse d’un professeur de l’université de Floride, dans sa maison située dans un quartier résidentiel de la ville de Davie.

Les racines américaines

C’est le fils de celle-ci, Justin Su, qui va découvrir sa mère dans la baignoire, pieds et poings liés, lardée de plus 25 coups de couteau. Le jeune homme sera d’ailleurs considéré comme le suspect numéro 1 par les enquêteurs, avant que l’ADN d’un dénommé Dayonte Resiles - surnommé Moochie - un jeune noir de 21 ans connu des services de police pour des antécédents de cambriolage, mais jamais pour acte de violence, ne soit détecté sur un des couteaux retrouvés sur place.

Véritable roman documentaire, les téléspectateurs se retrouvent embarqués aux côtés d’une équipe d’avocats tentant d’éviter la peine de mort à leur client, d'une procureure générale convaincue de la culpabilité de Dayonte, de sa petite amie qui, par amour, se retrouve en prison...Et au cœur de l’affaire un personnage ambivalent, tour à tour charmant ou inquiétant : Moochie.

Est-il coupable ou innocent ? Quel sera le verdict des jurés ? Un récit passionnant qui touche aux sujets complexes que sont les inégalités raciales, le système judiciaire et carcéral américain, et le passé esclavagiste de l’Amérique.