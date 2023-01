Deadpool 3 : Hugh Jackman supplie l'Académie des Oscars de ne pas récompenser Ryan Reynolds

Dans un vidéo postée sur les réseaux sociaux, Hugh Jackman a demandé solennellement à l’Académie des Oscars de ne pas récompenser Ryan Reynolds pour sa performance dans le film «Spirited». L’acteur australien, qui sera lui aussi au générique de «Deadpool 3», redoute que l'ego de Reynolds ne le rende insupportable sur le tournage.

Juste un vœu pour bien débuter l’année. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Hugh Jackman a adressé un message à l’attention de l’Académie des Oscars. L’acteur australien a appris que Ryan Reynolds, avec lequel il s’apprête à tourner «Deadpool 3» dans le courant de l’année 2023, était pressenti pour être célébré dans la catégorie de la «meilleure chanson» pour son interprétation du titre «Good Afternoon», dans le film «Spirited».

S’il avoue avoir beaucoup aimé le film, et la chanson, Hugh Jackman prévient qu'une telle récompense ne ferait que gonfler toujours plus l’ego déjà surdimensionné de Ryan Reynolds. Et participerait activement à le rendre encore plus insupportable qu’il ne l’est déjà sur le tournage du film.

But don’t get me wrong … pic.twitter.com/8ymOYUOq9m — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023

«Je vous le demande du plus profond de mon cœur : ne validez pas Ryan Reynolds avec une récompense aux Oscars. Un prix pour Ryan Reynolds pour la meilleure chanson ferait de la prochaine année de mon existence un enfer. Je dois passer un an à tourner Wolverine et Deadpool. Croyez-moi, ce sera impossible. Ce sera un problème», lance-t-il.

Bien évidemment, cette vidéo a été tournée sur le ton de l’humour, les deux acteurs étant engagés depuis plusieurs années dans une fausse rivalité qu’ils s’amusent à entretenir à travers les médias. Les deux hommes ont récemment partagé leur joie de se retrouver sur le tournage de «Deadpool 3», qui doit se dérouler dans le courant de l’année 2023. Avec une sortie en salles programmée le 6 novembre 2024 en France.