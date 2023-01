The Friends Experience : l'expo immersive joue les prolongations jusqu'au 16 février

Forte de son immense succès, l'exposition immersive The Friends Experience restera plus longtemps que prévu Porte de Versailles. Les fans de la sitcom pourront continuer à venir déambuler et se prendre en photo dans ses décors jusqu'au 16 février.

C'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la série Friends. L'exposition immersive qui s'est installée Porte de Versailles (Paris 15e), ne fera finalement pas ses valises avant le 16 février 2023.

The FRIENDS™ Experience: The One in Paris is now extended through February 16th, 2023!





Run like Phoebe to get your tickets today! https://t.co/JS6lNoaijC pic.twitter.com/1ZsVKlqYWg — The FRIENDS™ Experience (@FriendsTheExp) December 16, 2022

Face au succès, les organisateurs, qui comptabilisent déjà 100.000 visiteurs, ont décidé de jouer les prolongations. Les fans de Friends peuvent de nouveau vivre les moments forts de la série iconique, avec un accès à 12 salles parmi lesquelles la cuisine de Monica et la célèbre fontaine.

L’occasion de retracer l’histoire de la série, et revivre de nouveau les moments phares : «se retrouver devant la porte violette de l’appartement de Rachel et Monica, se relaxer dans les deux fauteuils de Joey et Chandler, ou aider Ross à faire passer le canapé dans la cage d’escalier.»

A noter que les visiteurs, munis de tickets ou non, peuvent également se restaurer (de la pizza au sandwich de Ross, en passant par le café), et aussi faire le plein de goodies à la boutique de souvenirs.

Les billets sont en vente ici.