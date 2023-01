The Last of Us : un nouveau teaser expose les trois règles de Joel

À quelques jours du lancement tant attendu de «The Last of Us» sur la chaîne américaine HBO, un nouveau teaser vient d’être publié sur les réseaux sociaux dans lequel Joel, le personnage incarné par Pedro Pascal, donne les trois règles que lui et Ellie vont devoir respecter durant leur périple.

Elle arrive. Considérée comme une des séries les plus attendues de l’année 2023, «The Last of Us» sera lancée le 15 janvier prochain sur la chaîne américaine HBO. Pour faire patienter les fans, un nouveau teaser a été publié dans lequel on entend le personnage de Joel, incarné par Pedro Pascal, énumérer les trois règles qu’Ellie devra respecter à tout prix. L’adolescente, qu’il doit escorter dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus contre lequel elle est naturellement immunisée a ravagé la population mondiale, enregistre ainsi ces trois commandement : «On garde nos histoires personnelles pour nous, ne dis rien à personne à propos de ta condition, fais ce que je te dis quand je te le dis», entend-on.

Ce dialogue provient directement du jeu vidéo dont la série est adaptée, tout comme la réponse un brin insolente d’Ellie : «Ce que tu dis je fais». Au début de leur périple, Joel et Ellie vont avoir des difficultés à s’entendre. Avant que les menaces qu’ils s’apprêtent à affronter en chemin ne les rapprochent.

Les fans du jeu vidéo auront également reconnu Troy Baker, le comédien qui double le personnage de Joel dans la version sur console (Ashley Johnson, qui double Ellie, fera également une apparition, ndlr), et dont on aperçoit furtivement le visage. Sans pour autant en apprendre plus sur le rôle exact qui sera le sien dans la série. Cette adaptation, découpée en 9 épisodes, a été supervisée par Craig Mazin – connu pour son travail sur la série «Chernobyl» - et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo. Murray Barlett, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Storm Reid, ou encore Melanie Lynskey, complètent le casting.