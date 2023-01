«Mister George» : l'incontournable George Eddy à l'honneur d'un documentaire, le 15 janvier sur Canal+

Commentateur légendaire connus de tous les fans de sports US, George Eddy se racontera dans le documentaire «Mister George», à découvrir le 15 janvier prochain sur Canal+, à partir de 22h40. Et disponible dans la foulée en streaming sur myCANAL.

Une voix singulière. Dans le monde du commentaire sportif en France, les cordes vocales de George Eddy se distinguent entre toutes. Le journaliste franco-américain reviendra sur l’ensemble de sa carrière dans le documentaire «Mister George», à découvrir le 15 janvier prochain sur Canal+, à partir de 22h40 – puis disponible à la demande sur myCANAL – depuis ses débuts à l’antenne en 1985 jusqu'à aujourd’hui.

OHLALALA !





Cet accent, cette passion, c'est MISTER GEORGE ! @tonyparker @theborisdiaw @nicolas88batum et tant d'autres reviennent sur la carrière de celui qui a tracé sa voix : celle de la NBA en France.





Doc' exceptionnel à découvrir le 15 janvier à 22H40 sur @canalplus

Les plus grandes stars du basketball français viennent témoigner dans ce documentaire réalisé par Clément Repellin, notamment Tony Parker, avec lequel les relations n’ont pas toujours été au beau fixe, Boris Diaw, et Nicolas Batum. Mais aussi ceux qui ont travaillé à ses côtés toutes ces années. George Eddy répond à toutes les questions que les fans se sont toujours posées à son sujet, et évoque par la même occasion son parcours absolument incroyable, qui lui a permis de côtoyer les plus grandes stars de la NBA (et pas seulement).

Ce visage historique de Canal+ est aussi celui qui aura révolutionné le commentaire sportif en France, avec ses onomatopées débordantes d’enthousiasme, qui ont donné envie à des millions de téléspectateurs, célèbres ou anonymes, de partager avec lui sa passion pour les sports US.