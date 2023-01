«Nepo Babies» : voici 40 enfants de célébrités devenus stars à Hollywood

Que des filles et fils marchent dans les pas de leurs parents n’est pas une nouveauté à Hollywood , mais les «nepo babies» («bébés du népotisme»), comme la presse américaine les surnomment pour avoir bénéficié d’un coup de pouce pour lancer leur carrière grâce à leur parenté, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense.

Tout juste nés, ils avaient déjà un pied à l'étrier. Les «nepo babies» font actuellement couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Le public sait bien à priori que Jaden et Willow sont les progénitures de Will Smith et Jada Pinkett Smith, Lily-Rose, celle de Johnny Depp et Vanessa Paradis, ou encore que Zoé Kravitz, n'est autre que la fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonnet, Liv Tyler celle de Steven Tyler, Jane Fonda, celle d’Henry Fonda, sans parler des «dynasties» que sont les Arquette, les Chaplin, les Coppola, et autre Kardashian…

Mais d’autres personnalités ont su se faire une place de choix dans le showbusiness sans que le public n’ait forcément fait le lien avec leur influente famille. En voici une liste non-exhaustive, mais déjà bien fournie, qui témoigne de l'ampleur du phénomène.

Chris Pine

L'acteur de «The Ryan Initiative» et d'«Into the Woods» est le fils des acteurs Robert Pine, qui a notamment interprété le rôle du sergent Getraer dans la série «Chips», et Gwynne Gilford («Attention au blob !»), elle-même fille de l'actrice Anne Gwynne («La Maison de Frankenstein»).

Jack Quaid

L'acteur star de la série «The Boys» est le fils de deux acteurs les plus populaires des années 1990, que sont Dennis Quaid («L'Étoffe des héros», «L'Enfer du dimanche», «Wyatt Earp», «Le Jour d'après») et Meg Ryan («Quand Harry rencontre Sally», «Nuits blanches à Seattle»).

Savais-tu Que



Jack Quaid, que tu as pu voir dans The Boys, est le fils de Dennis Quaid et Meg Ryan ! #cinema pic.twitter.com/o8eHz8Yx6m — Paulette Kimuntu Kim (@KimKimuntu) August 3, 2022

John David Washington

Ancien joueur de football américain désormais acteur, il est le fils aîné de Denzel Washington («Malcom X», «Training Day», «Flight») et de la chanteuse Pauleta Washington (née Pearson).

John David Washington Gets Candid On The 'Inescapable' Comparisons To His Father Denzel: 'I Don’t See It As A Reality For Me' https://t.co/fsuIhVqPgB — Ken L. Harris, Ph.D. (@DrHarris1911) December 31, 2022

Maya Hawke

Sa prestation dans la série «Stranger Things» a été remarquée. Elle est la fille de deux immenses stars : l’acteur Ethan Hawke («Bienvenue à Gattaca») et l’actrice Uma Thurman («Kill Bill»).

Maya Hawke is the ABSOLUTE PERFECT combination of Uma and Ethan, and I'm obsessed. #StrangerThings pic.twitter.com/MgKRMx7yxQ — Jamie Jirak (@JamieCinematics) July 5, 2019

Dakota Johnson

La star de la saga «Cinquante Nuances» est la fille de Don Johnson («Deux flics à Miami») et de Melanie Griffith («Working Girl»), et la petite-fille de l'actrice Tippi Hedren («Les Oiseaux», «Pas de printemps pour Marnie»).

Fotón. Don Johnson, Dakota, la icónica Tippi Hedren y Melanie Griffith. pic.twitter.com/R753R1BmQI — lamascarada (@lamascarada) December 20, 2017

Margaret et Rainey Qualley

Remarquée dans la série télévisée d'HBO «The Leftovers», puis dans une pub pour Kenzo, Margaret Qualley est la fille de l’actrice Andie MacDowell, avec qui elle joue d'ailleurs dans la série «Maid». Sa sœur, Rainey Qualley, est comme elle actrice, danseuse et mannequin.

Andie MacDowell Crawls Under Gate to Sneak out of Closed LA Park With Daughters Margaret and Rainey Qualley https://t.co/WnDP1SDCEB pic.twitter.com/dW7vdHeEx2 — PopCulture.com (@PopCulture) April 21, 2020

Jenifer Aniston

La star de la série «Friends» est la fille de l'acteur grec, John Aniston (de son vrai nom Anastassakis) et de Nancy Dow, actrice d'origine écossaise et italienne.

Ben et mary Stiller

L'acteur de «Mary à tout prix» et des sagas «Mon beau-père et moi» et «La nuit au Musée», et sa soeur, Mary, également actrice, sont les enfants de l’acteur Jerry Stiller - notamment connu pour avoir joué le rôle du père de George Costanza dans la série «Seinfeld» - et de l'actrice et scénariste Anne Meara.

Fallece la actriz Anne Meara, madre de Ben Stiller y esposa de Jerry Stiller, a los 85 años http://t.co/NIXQ410K1U pic.twitter.com/ns6A5Ry5K5 — Todo Cine (@laSexta3) May 25, 2015

Kate Hudson

L'actrice révélée dans «Presque Célèbre» est la fille de Goldie Hawn («La mort vous va si bien», «Tout le monde dit I love you») et du musicien Bill Hudson.

Kate Hudson & mum Goldie Hawn pic.twitter.com/2ckVGGc9AS — Anthony Fitzpatrick (@KwizkingAnthony) November 1, 2021

Mariska Hargitay

La star de la série «New York, Unité Spéciale» est la fille de la sex-symbol des années 1950 et 1960 Jayne Mansfield.

Et le népotisme plus discret, on oublie souvent que Mariska Hargitay est la fille de Jayne Mansfield. pic.twitter.com/Hx6l3rcKqA — Fatimata K (@debbopoullo) December 21, 2022

Bryce Dallas Howard

Vue notamment dans «La Couleur des Sentiments» et «Terminator Renaissance», l'actrice est la fille de l'acteur et réalisateur Ron Howard («Splash», «Willow», «Le Grinch»).

Hannn je découvre que Bryce Dallas Howard est la fille de Ron Howard. pic.twitter.com/2DiCLbwPnA — Djuny (@djuny) November 17, 2020

Phoebe Dyvenor

Aperçue dans «Snatch» et «Younger», la comédienne est devenue très populaire grâce à son rôle de Daphné Bridgerton dans la série «La Chronique des Bridgerton». Elle est la fille de l’actrice Sally Dyvenor («Coronation Street»).

Phoebe Dyvenor aka Daphne from #bridgerton is SALLY FROM CORONATION STREETS DAUGHTER!!! How did I not know this THEY ARE IDNETICAL pic.twitter.com/GCHJjAi8lm — Gemma (@gemmap__) January 14, 2021

Laura Dern

L'actrice, vue notamment dans «Blue Velvet», «Sailor et Lula» ou encore «Jurassic Park», est la fille des acteurs Bruce Dern («Nebraska») et Diane Ladd («Alice n'est plus ici»).

Diane Ladd, Bruce Dern and Laura Dern at their Hollywood Walk of Fame ceremony pic.twitter.com/GCbDBjfUwd — Aurora (@CitizenScreen) June 4, 2022

Billie Lourd

Vue dans les séries «Scream Queens» et «American Horror Story», elle est la fille de Carrie Fischer (auprès de qui elle a tenu un petit rôle dans la troisième trilogie de la saga «Star Wars»), et la petite-fille de Debbie Reynolds («Chantons sous la pluie», «La conquête de l'Ouest»).

And omg my mind is blown even more that Billie Lourd (from Scream Queens) is Carrie Fischer's daughter pic.twitter.com/aseFN1I4kf — :P (@naminajerie) December 29, 2016

Nicolas Cage

La star de «Leaving Las Vegas», «Sailor et Lula» ou encore «Benjamin Gates» est le petit-fils du compositeur Carmine Coppola, le neveu du réalisateur Francis Ford Coppola et de l'actrice Talia Shire, ainsi que le cousin des réalisateurs Sofia Coppola et Roman Coppola, de l'acteur Jason Schwartzman et du musicien Robert Carmine.

Nicolas Cage, Sofia Coppola & Francis Ford Coppola pic.twitter.com/m2qGMNRPpA — Onaihcnyl (@lynchiano) April 17, 2022

Allison Williams

Connue pour ses rôles dans la série «Girls» et le film «Get Out», elle est la fille du journaliste Brian Williams.

Allison Williams, Brian Williams' daughter, has finally addressed the controversy http://t.co/TQr05RPgk2 pic.twitter.com/Uy68ca5vyQ — CNN Business (@CNNBusiness) February 19, 2015

Riley Keough

Vue dans «The Girlfriend Experience» et «The Terminal List», elle est la fille de Lisa Marie Presley, donc la petite-fille d’Elvis et de Priscilla Presley.

Elvis Presley's first grandchild, Riley Keough, is born to Lisa Marie Presley in Santa Monica, California on May 29, 1989. pic.twitter.com/Q3FwX8sDmF — Rollin' here in Rock memories (@Rollin_Memories) May 29, 2021

Angelina Jolie

Pour ceux qui l'ignoreraient encore, la (super)star des films «Lara Croft : Tomb Raider», «Mr. et Mrs. Smith», «Maléfique» ou encore «Les Éternels» est la fille de l’acteur Jon Voight («Macadam Cowboy», «Délivrance», «Mission impossible», «Pearl Harbor», «Ray Donovan») et de l'actrice Marcheline Bertrand.

I'm so embarrassed I just discovered Angelina Jolie is Jon Voight's daughter today pic.twitter.com/vLYZ39wg4C — fuck around and find out (@timiretimzzy2) August 6, 2022

Rashida Jones

L'actrice de «The Office» et «Parks and Recreation» est la fille du musicien, compositeur et producteur Quincy Jones et de l'actrice, chanteuse, mannequin et écrivaine Peggy Lipton («La Nouvelle Equipe»).

Acabo de descubrir que la actriz Rashida Jones es hija del mítico Quincy Jones y Peggy Lipton (actriz de Twin Peaks) pic.twitter.com/nNJURpQlWl — Jaime V. B. (@JaimeVilBar) November 8, 2020

Maya Rudolph

Vue au «Saturday night live» ou encore dans le film «Mes meilleures amies», la comédienne est la fille de la chanteuse soul et interprète du titre culte «Lovin' You» Minnie Riperton.

Aujourd'hui j'ai appris que Maya Rudolph n'est autre que la fille de Minnie Ripperton pic.twitter.com/iEb9yZdChB — Mr.Scintillant (@MG_Scintillant) September 7, 2021

Gwyneth Paltrow

L'actrice de «Seven», «Shakespeare in Love», «Le Talentueux Mr. Ripley», «L'Amour extra-large» ou encore «Two Lovers», devenue ces dernières années chantre du bien-être avec sa marque Goop, est la fille de Blythe Danner, actrice connue notamment pour son rôle dans la saga «Mon beau-père et moi» (dans laquelle elle joue la belle-mère du personnage de Ben Stiller).

Gwyneth Paltrow and her mother Blythe Danner photographed by Annie Leibovitz pic.twitter.com/uOxxutq78n — Daniel Brami (@Daniel_Red_Eire) June 7, 2021

Hailey Bieber

La mannequin et épouse du chanteur Justin Bieber est la fille de l’acteur Stephen Baldwin, par conséquent la nièce d'Alec, William et Daniel Baldwin (tous acteurs) et cousine d'Ireland Baldwin, elle aussi mannequin.

Hailey Bieber uses World Mental Health Day to endorse Biden — while dad Stephen Baldwin tweets support for Trump https://t.co/cSXGeVFuMp pic.twitter.com/irtmYKnCOp — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) October 11, 2020

Drew Barrymore

Découverte enfant dans le film «E.T.», elle est la petite-fille de l'acteur américain John Drew Barrymore, et la fille de John Blyth Barrymore et de l'actrice et productrice Jaid Barrymore.

John Drew Barrymore was born in California June 4, 1932. He is the son of John Barrymore and Dolores Costello. A film John and Dolores starred in together was The Sea Beast (1926). John Drew’s daughter is the modern actress, Drew Barrymore. #TCMParty pic.twitter.com/oebmBNTzS0 — Hollywood Remembered (@ridethepastlane) April 5, 2020

Jessica Capshaw

Connue pour son rôle de médecin dans la série «Grey's Anatomy», elle est la belle-fille du réalisateur Steven Spielberg et la fille de l’actrice Kate Capshaw («Indiana Jones et le Temple maudit»).

Le sériais-tu?





Steven Spielberg est le beau-père de Jessica Capshaw (Arizona dans #GreysAnatomy). En effet, le réalisateur est marié à la maman de l'actrice, Kate Capshaw (qui n'est autre que Willie dans "#IndianaJones et le Temple Maudit"). pic.twitter.com/630ZYvchDy — Encyclo Série (@EncycloSeries) March 1, 2018

Steven R. McQueen

Connu pour son rôle dans la série «Vampire Diaries», il est le fils de l’acteur Chad McQueen, lui-même fils de la star de «Bullitt» et de «Papillon», Steve McQueen.

le sachiez tu ? Steven R. McQueen actuellement dans #Piranha3D sur @TMCtv, est le petit-fils de Steve McQueen ! pic.twitter.com/1h7Ee9bpUo — Anthony Bateman (@Anthony_Bateman) March 30, 2017

Gustaf, Bill et Alexander Skarsgård

Gustaf («Vikings»), Alexander («True blood», «Big little Lies», «The Little Drummer Girl») et Bill ( «Ça», «Atomic Blonde»), sont les fils de l’acteur Stellan Skarsgård («Breaking the Waves», «Chernobyl»).

Skarsgard Family.



Floki, Pennywise, Tarzan, Erik Selvig pic.twitter.com/11ddommdSc — Cenayang Film (@CenayangFilm) September 23, 2018

George Clooney

Devenu un sex-symbol avec son rôle de médecin dans la série «Urgences», il est le fils du présentateur TV Nick Clooney, lui-même cousin de la grande chanteuse de jazz et actrice Rosemary Clooney.

Nepotism 22/X:



Rosemary & Nick & George Clooney pic.twitter.com/WIgUv8EkIC — hamburglar (@harleefoolsday) February 23, 2022

Norah Jones

L'auteure compositrice et interprète, notamment connue pour ses titres «Sunrise», «Don't Know Why», et «Come Away with Me», mais aussi actrice à ses heures perdues - vue notamment dans «My Blueberry Nights» de Wong de Wong Kar-wai -, elle est la fille du fameux joueur de sitar indien Ravi Shankar.

#didyouknow that Norah Jones is daughter of legendary sitar player Ravi Shankar and half sister of Anoushka Shankar. pic.twitter.com/UaJ5Oa3yl7 — TwtMuzik (@twt_muzik) March 26, 2015

Timothée Chalamet

Le sex-symbol de la génération Z, star des films «Call Me by Your Name» et «Dune», est le neveu de la créatrice de «Party of Five» Amy Lippman et du réalisateur de «Leprechaun 2», Rodman Flender.

Maybe now with DUNE Timothee Chalamet can get IDLE HANDS 2 greenlit and star for Rodman Flender. Who by the way is his uncle.





Yes, Timothee Chalamets uncle directed IDLE HANDS, LEPRECHAUN 2 and EAT, BRAINS, LOVE. You’re welcome internet.





Here they are at a Mets game. pic.twitter.com/U9ZCP6WUrg — Aaron B Koontz (@AaronBKoontz) September 10, 2020

Robert Downey Jr.

L'interprète d'Iron Man et de Sherlock Holmes est le fils de l'acteur et réalisateur Robert Downey Sr («Chaude journée à L.A.»).

Robert Downey Jr & Robert Downey Sr! pic.twitter.com/cPg4z1qzt7 — Clau. (@rdjsfans) December 10, 2014

Mia Farrow

Certains l'ont peut-être oublié, l'actrice de «Rosemary’s baby» et «Gatsby le Magnifique» est la fille de John Farrow, réalisateur de cinéma américain d'origine australienne, et de Maureen O’Sullivan, actrice irlandaise (la célèbre Jane des films «Tarzan»).

Maureen O'Sullivan, John Farrow at their 1936 wedding.



She and Farrow were the parents of 7 children.



Maureen with her daughter Mia Farrow pic.twitter.com/Ij2mtCWwPF — Tanja (@T__twitt) November 20, 2016

Beau Bridges et Jeff Bridges

Beau («Espions d'État», «Stargate SG-1»), et Jeff («The Big Lebowski» et «True Grit») sont les fils de l'actrice et poétesse Dorothy Bridges (née Simpson) et de l'acteur Lloyd Bridges («Y a-t-il un pilote dans l'avion ?», «Hot Shots !»).

Beau Bridges, Lloyd Bridges and Jeff Bridges at the Academy Awards in the 1980s. pic.twitter.com/OYXoGlUf5d — Groovy History (@GroovyHistory) August 29, 2022

Matthew Perry

L'interprète de Chandler dans «Friends» est le fils de l’acteur John Bennett Perry (qui a notament joué le père de Rachel Green dans un épisode de la série) et de la journaliste Suzanne Morrison.

John Bennett Perry, who plays the judge, is Matthew Perry's father. #MondaySheWrote pic.twitter.com/LYKaXWna24 — Mark Hanson stands with Ukraine (@MHanson62) January 12, 2021

Sigourney Weaver

La star de la saga «Alien» est la fille de Sylvester Weaver, un ancien président de NBC qui a aussi créé le «Today Show», et de la comédienne anglaise Elizabeth Inglis («The Letter»).

Alien (1979)



Sigourney Weaver behind the scenes with father Sylvester 'Pat' and mother Elizabeth. pic.twitter.com/jBQFwZS1vn — John Grant of #Horror (@Y2John84) January 20, 2022

Ansel Elgort

Vu dans les films «Baby Driver», «West Side Story» et, plus récemment, dans la série «Tokyo Vice», il est le fils de Arthur Elgort, photographe de mode et de Grethe Barrett Holby, une metteuse en scène et directrice de théâtre.

Benedict Cumberbatch

«Doctor Strange», «Sherlock», «Imitation game»... Il est devenu incontournable à Hollywood. Benedict Cumberbatch est le fils des acteurs britanniques Wanda Ventham («The Avengers», «The Saint», «Doctor Who»), et Timothy Carlton («Executive Stress», «Keeping Up Appearances», «Next of Kin»).