The Last of Us : le showrunner explique en quoi la série sera différente du jeu vidéo

Dans un entretien pour le site britannique Radio Times, le showrunner de «The Last of Us», Craig Mazin, a expliqué que des éléments du scénario de la série allaient forcément dévier de l’histoire du jeu vidéo. Mais sans aucune volonté de prendre les fans par surprise.

Pas de mauvaise surprise à l’horizon. C’est la promesse faite par le showrunner de «The Last of Us», Craig Mazin, à propos de l’adaptation en série télévisée du jeu vidéo à succès «The Last of Us», dont le lancement est prévu le 15 janvier prochain sur la chaîne américaine HBO. Dans une interview avec le site britannique Radio Times, celui dont le travail sur la série «Chernobyl» a été salué explique que sa mission principale a été de faire des choix afin de servir le scénario, et permettre à la fiction de se nourrir des éléments qui ont fait le succès du jeu vidéo.

«En définitive, une adaptation repose entièrement sur des choix. Et on peut parler jusqu’à l’étourdissement de la manière dont ces choix sont opérés. Et il y a beaucoup de reflexion derrière. Mais pour moi, j’en reviens toujours à me demander ‘Qu’est-ce que j’aime ? En tant que fan, qu’est-ce qui me déplairait de ne pas retrouver dans la série ?’», explique-t-il.

«Que devons-nous absolument changer pour nous adapter à un medium passif, qui n’est pas interactif, qui ne nécessite pas un gameplay ? Et quelles sont les choses qui nous inspirent, et que nous ajustons, et où nous nous permettons d’être créatifs, mais toujours dans la limite de ‘c’est ça que nous aimons’ ?», poursuit-il à propos de sa manière de penser la série.

Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo qui a co-écrit et co-produit la série, affirme pour sa part que l’erreur d’autres adaptations repose justement sur le fait de voir les réalisateurs faire les mauvais choix. «Nous avons déviés, mais en aucun cas pour prendre les téléspectateurs par surprise. Notre objectif n’a jamais été de se dire ‘Comment allons-nous les prendre par surprise ?’ Nous savions ce qui allait se passer organiquement, et nous devions assurer l’adaptation d’un medium à un autre, et nous savions que des surprises apparaîtraient de cette façon. Mais autrement, cela n’a jamais été notre volonté», ajoute-t-il.