Marvel : Don Cheadle révèle n'avoir eu que 2 heures pour accepter de rejoindre les «Avengers»

Don Cheadle est un membre actif des Avengers depuis 12 ans maintenant, dans le rôle du colonel James Rhodes/War Machine. Dans un entretien avec le site américain GQ, il révèle que Marvel ne lui avait laissé que 2 heures pour accepter, ou non, d’incarner le personnage pour une série de 6 films.

Un choix de carrière. Il y a 12 ans, Don Cheadle faisait sa première apparition dans le rôle du colonel James Rhodes/War Machine au générique d’«Iron Man 2», en remplacement de l’acteur Terrence Howard qui incarnait le personnage dans le premier volet, avant que Marvel ne décide de ne pas poursuivre avec lui.

Dans une interview avec la chaîne Youtube du site américain GQ, le comédien de 58 ans a révélé les circonstances étonnantes dans lesquelles il s’est vu proposer un rôle qui exigeait de lui un engagement pour une série de 6 films (voir à 03:40).

Don Cheadle explique avoir reçu l’appel de Marvel Studios alors qu’il assistait à la fête d’anniversaire d’un de ses enfants. «Ils me disent ‘Voilà ce qui se passe et nous vous proposons le rôle. Si vous refusez, nous demanderons à la personne suivante. Cela va aller très vite. Prenez une heure et dîtes nous ce que vous avez décidé», se souvient-il. Quand il leur précise qu’il fête l’anniversaire de son enfant, on lui explique qu’il peut prendre 2 heures avant de se décider. Don Cheadle s’entretient alors avec son épouse et son agent, auprès duquel il tente d’obtenir un maximum d’information, avant de finalement accepter leur proposition.

Douze années plus tard, le comédien s’apprête à jouer dans le film «Armor Wars», qui sera entièrement centré sur son personnage. «À chaque film, il s’est extirpé toujours un peu plus de l’ombre de Tony Stark (Robert Downey Jr.) pour devenir un personnage à part entière. Mais on ne sait toujours pas qui il est vraiment, et c’est ce que le film va permettre de découvrir», précise-t-il.