Marvel : Hugh Jackman dément la prise de stéroïdes pour incarner Wolverine

La prise de muscle de Hugh Jackman pour le rôle de Wolverine dans la saga de films «X-Men» a longtemps fait débat, certains soupçonnant l’acteur d’avoir eu recours aux stéroïdes. Interrogé à ce sujet sur la chaîne américaine HBO, l’acteur australien assure n’avoir jamais utilisé de tels produits.

Tout est naturel. Dans l’émission américaine «Who’s Talking to Chris Wallace» diffusée sur la chaîne HBO, le journaliste a posé à Hugh Jackman la question qui ne cesse d’alimenter les débats sur la capacité du comédien à prendre autant du muscle en un temps record, pour incarner le personnage de Wolverine dans la saga cinématographique des X-Men. «Ces dernières années, les gens se sont demandés, s’est-il dopé ? A-t-il pris des stéroïdes ?», lui a ainsi demandé Chris Wallace pendant leur entretien. Une interrogation à laquelle l’acteur australien a accepté de répondre.

«Non, j’adore mon travail. Et j’adore Wolverine. Je dois faire attention à ce que je vais dire, mais on m’a expliqué une fois quels étaient les effets secondaires. Et j’ai répondu ‘Je n’aime pas bien cela’. Donc non, j’ai fait les choses à l’ancienne. Et je vais vous dire, j’ai mangé plus de poulets... je m’excuse auprès des végétariens et des végans, et auprès de tous les poulets à travers monde. Le karma n’est clairement pas en ma faveur. Si Dieu a quoique ce soit à voir avec les poulets, je vais avoir des problèmes», a-t-il répondu.

Hugh Jackman reprendra prochainement le rôle de Wolverine dans «Deadpool 3», au côté de Ryan Reynolds. Le tournage du film est prévu pour commencer au printemps. La sortie dans les salles est prévue pour le 6 novembre 2024 en France.