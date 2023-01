«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» : Kang le Conquérant affiche sa puissance dans la nouvelle bande-annonce

Marvel vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», le premier film de la Phase 5 du MCU – Marvel Cinematic Universe – avec l’apparition de Kang le conquérant, le nouveau supervilain incarné par Jonathan Majors. Le film est attendu dans les salles françaises le 15 février prochain.

Un face-à-face redoutable. La dernière bande-annonce de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», dévoilée par Marvel, permet d’en apprendre un peu plus sur ce qui attend les fans, dans ce film devant servir de lancement pour la Phase 5 du MCU – Marvel Cinematic Universe – dont le point culminant sera «Avengers : The Kang Dynasty» et «Secret Wars».

Jonathan Majors y apparaît sous les traits de Kang le conquérant, le nouveau supervilain qui va proposer un marché à Scott Lang (Paul Rudd). Si ce dernier accepte de remplir une mission bien spécifique, Kang lui permettra de récupérer le temps perdu quand il était enfermé dans le Quantum Realm entre «Avengers : Infinity War» et «Endgame».

Le plus long film «Ant-Man»

Mais, bien évidemment, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu, et Scott Lang va être contraint d’affronter cet être surpuissant afin de se sauver lui et sa fille. «Je n’ai pas à gagner. Nous avons juste à perdre tous les deux», lance-t-il notamment à Kang, alors qu'ils se battent.

Cette bande-annonce permet également d’avoir un rapide aperçu de M.O.D.O.K., qui se dressera lui aussi sur le chemin des héros. Attendu le 15 février prochain dans les salles françaises, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» affiche une durée de 2h05, faisant de lui le plus long film de la trilogie consacrée à l’Homme-fourmi.