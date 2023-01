«Avatar : la voie de l'eau» : Kate Winslet interrompt une interview pour rassurer une jeune journaliste

En moins de 24 heures, une vidéo de Kate Winslet rassurant une jeune journaliste allemande, venue l’interviewer pour «Avatar : la voie de l'eau» lors d’une conférence de presse internationale, a largement dépassé le million de vues sur Twitter.

Le buzz est colossal. En pleine promotion du film «Avatar : la voie de l'eau», Kate Winslet enchaîne les conférences de presse où elle répond aux questions de journalistes venus du monde entier. Alors qu’elle s’apprêtait à être interviewée par Martha, une jeune journaliste allemande de la chaîne ZDF, la comédienne de 47 ans a pris le temps de la rassurer, au moment où celle-ci lui annonçait qu’il s’agissait de la première interview de sa carrière. Un échange filmé qui a enregistré plus d’un million de vues sur Twitter, moins de 24h après sa mise en ligne.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023

«C’est ma première fois », lance Martha au moment de s’installer devant Kate Winslet. L’actrice fait alors une pause, et se penche vers elle. «C’est la première fois que tu fais ça ? Oh, alors devine quoi ? Quand on va faire cette interview, ce sera la meilleure interview jamais réalisée. Et tu sais pourquoi ? Parce qu’on a décidé que ça le serait. Donc nous décidons maintenant, toi et moi, que ça va être une interview fantastique. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, et tu n’as pas à avoir peur. Tout sera génial. Ok ? Tu gères. Ok, allons-y !», lui dit alors Kate Winslet.

Sorti le 14 décembre en France, «Avatar : la voie de l'eau» comptabilise déjà plus de 10 millions d’entrées dans l’Hexagone. Kate Winslet y incarne le rôle de Ronal, une guerrière spécialisée dans la plongée sous-marine, qui va partir au combat alors qu’elle est enceinte.