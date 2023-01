«La fête à la Maison» : les acteurs de la série rendent d’émouvants hommages à Bob Saget, décédé il y a un an

Les membres du casting de la série culte « La fête à la Maison» ont ce 9 janvier rendu d’émouvants hommages à leur ancien partenaire de jeu Bob Saget, décédé il y a un an.

Il est encore chaque jour à leur côté. Les stars de la série «La Fête à la Maison» ont souhaité célébrer la mémoire du comédien Bob Saget, disparu le 9 janvier 2022. Candace Cameron Bure, Dave Coulier, John Stamos et Jodie Sweetin se sont donc tous rendus sur Instagram pour témoigner de leur profonde affection pour le comédien, dont ils disent cultiver quotidiennement le souvenir.

«Je suis restée éveillée pendant des heures à regarder des vidéos de Bob sur mon téléphone», a écrit Candace Cameron Bure, qui incarnait sa fille ainée, en légende de photos souvenirs de Bob Saget au fil des années. «Des vidéos que je ne pouvais pas regarder il y a un an parce que ça faisait trop mal. Hier soir, elles m'ont faite rire. Elles m'ont réconfortée et ont réchauffé mon cœur. Je les ai regardées encore et encore et j'ai tellement ri. Il me manque tellement et je suis reconnaissante qu'il ait été mon ami pendant tant d'années. Je t'aime, Bob».

«Bob pourrait toujours faire ressortir l'élève de 5e en moi», a de son côté écrit le comédien Dave Coulier, alias oncle Joey. «Je l'ai rencontré alors que je n'étais qu'un inconnu de 18 ans dans un petit club de Detroit. Nous sommes devenus instantanément frères. Parfois, je prends toujours mon téléphone, prêt à partager l'une des centaines de choses idiotes que nous avons faites ensemble», a-t-il confié. «À un moment donné aujourd'hui, je penserai à quel point il me manque et je verserai quelques larmes», a-t-il poursuivi. «Alors j'entendrai la voix de Bob, et ça me fera rire. Profite des cadeaux de la vie pendant qu'ils sont encore là avec toi. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez... et serrez-les comme Bob Saget».

Iconique oncle Jesse dans «La Fête à la Maison», John Stamos a lui aussi posté un tendre message pour commémorer la mémoire de son ami, accompagnée d’une vidéo d’eux lors des tournages de la série. «Le jour le plus perdu de notre vie est le jour où nous ne rions pas», a-t-il commencé. «C'est parfois difficile Bob sans toi, mais nous essaierons. Nous continuerons à nous aimer et à nous serrer dans nos bras comme tu le souhaites. Je n'arrive pas à croire que ça fait un an, le temps passe vite quand tu es en deuil, je suppose.»

Jodie Sweetin, qui jouait la cadette de la fratrie, a également partagé un long et déchirant hommage à celui qui jouait son père à l'écran. «Je voulais juste que tu saches que j'ai pensé à toi tous les jours au cours de l'année écoulée. Ce n'est tout simplement pas pareil sans toi avec nous (…) J'aurais aimé que tu sois ici au cours de l'année dernière, oh... il y a tellement de moments pour lesquels tu étais censé être ici. Tellement de fois j'ai pensé à t'appeler et me suis dit, 'Qu'est-ce que Bob ferait en ce moment ?' La plupart du temps, la réponse à cela est «faire une blague à ce sujet»... alors je le fais. Beaucoup.», a-t-elle écrit.

Jodie Sweetin a poursuivi en disant qu'elle avait appris à utiliser l'humour même quand elle «ne devrait probablement pas» au fil des ans, disant dans ces moments-là «entendre [la voix de Saget] juste par-dessus son épaule, riant le plus fort.»

La jeune femme a ensuite confié combien elle chérissait les souvenirs laissés par Bob Saget et la série. «Tellement de souvenirs, de tant de personnes, au cours de tant d'années. Quel cadeau ils sont. Ces souvenirs. Ces points d'ancrage qui nous retiennent quand parfois quelqu'un nous manque tellement qu'on a l'impression de s'envoler», a-t-elle ajouté. «Je pense à TOUTES mes #FHFamily aujourd'hui... tellement reconnaissante pour toute une vie de souvenirs. Des beaux, des déchirants (…). Chacun d'eux est parfait ..Tu me rappelleras toujours d'aimer plus grand, de rire plus fort et de faire des câlins comme Bob Saget.»

Bob Saget avait connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles, dont les jumelles jouées par les sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen, dans «La Fête à la maison». Il avait repris son rôle en 2016 dans la suite de la série culte «La fête à la maison : 20 après», dont les cinq saisons sont disponibles sur Netflix.

Il a été retrouvé sans vie le 9 janvier 2022 dans sa chambre d'hôtel à Orlando, où il venait de donner un spectacle dans le cadre d’une tournée. Il aurait succombé à un traumatisme crânien après avoir accidentellement heurté l’arrière de sa tête sur quelque chose avant de se coucher et de mourir dans son sommeil, avait expliqué dans un communiqué sa famille, qui l’avait qualifié de «l'homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux». Le comédien, souvent surnommé le «papa de l'Amérique», était aussi la voix du narrateur dans la série «How I met your mother», et est apparu à de nombreuses reprises, jouant son propre rôle, dans «Entourage», de 2005 à 2010.