M3gan : tout savoir sur ce film d’horreur pour ados qui fait le buzz

Sorti le 28 décembre dans les salles, «M3gan» a réussi à se distinguer malgré le raz-de-marée d’«Avatar 2» en captant l’attention de la génération TikTok. Le succès est tel que les aventures de la poupée tueuse auront une suite, annonce le site américain Deadline.

Une poupée devenue virale. Alors qu’«Avatar 2» écrase le box-office mondial, le film d’horreur «M3gan» a réussi à tirer son épingle du jeu dans les salles obscures, où il a été lancé le 28 décembre en France.

L’histoire est centrée sur Gemma, une roboticienne qui se voit confier la garde de sa nièce, Cady, devenue orpheline après le décès brutal de ses parents. Face à la pression de ses employeurs, et consciente de ses difficultés à créer un lien émotionnel avec la petite fille de 8 ans, elle décide de mettre en service M3gan, une poupée dotée d’une intelligence artificielle dont la mission est d’être le relais des parents dans l’éducation de leur enfant, tout en s’assurant de son bien-être. Mais le robot n’est qu’un prototype en développement, et son évolution inattendue va engendrer de graves conséquences.

Sous le feu de certaines critiques qui reprochent au film d’avoir censuré des scènes de violence afin d’obtenir le classement PG-13 aux Etats-Unis, autrement dit réservé aux spectateurs de 13 ans et plus, «M3gan» était déjà devenu viral grâce à la bande-annonce où la danse de la poupée tueuse avait rapidement fait sensation sur TikTok. La scénariste du film, Akela Cooper, a reconnu que c’est une version plus «soft» qui a finalement vu le jour dans les salles de cinéma, justement en raison de l’enthousiasme suscité auprès des adolescents.

«Ce n'est pas pour critiquer Universal, je les adore, et je comprends qu'une fois que la bande-annonce est devenue virale, des adolescents s'y sont intéressés et vous avez envie qu'ils puissent voir le film», a-t-elle explique au site américain du LA Times. Elle précise toutefois que la version «adulte» pourrait voir le jour à l’avenir : «Il devrait y avoir une version non-classée à un moment donné ... J'ai entendu dire que c'était dans les tuyaux. Mais oui, c'était bien plus gore».

Au final, la décision de proposer cette version pour adolescent était la bonne, puisque le succès dans les salles est au rendez-vous, et que le film ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Selon le site américain Deadline, les studios Universal ont d'ors et déjà prévu de donner une suite à «M3gan», qui vient prouver que l’intérêt de la jeune génération pour le cinéma n’est pas mort, pour peu qu’un film s’adresse à eux. «Tout le monde disait qu’on avait perdu la génération en dessous de 25 ans. M3gan est la preuve criante que cela est faux. Si vous faites le bon film, et que vous le faites de la bonne façon, le public répond présent. Les gens veulent des films drôles et divertissants. Il n’y en a pas assez», explique pour sa part le producteur Jason Blum qui vient, assurément, de réaliser un coup de génie.