«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» : tout savoir sur M.O.D.O.K., l'autre supervilain du prochain Marvel

La bande-annonce de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» a permis de confirmer la présence à l’écran de M.O.D.O.K., un supervilain bien connu des fans des comics Marvel, qui va faire dans ce film sa première apparition officielle dans le MCU. Mais qui est-il exactement ?

Étrange, certes, mais sacrément mortel. Dans la bande-annonce de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», un robot aux airs menaçant avec de petits bras fait une brève apparition à l’écran (voir à 01:46).

Ce personnage est appelé M.O.D.O.K. – l’acronyme de «Mental Organism Designed Only for Killing», ce qui donne en VF «Organisme Mental Créé Uniquement pour Tuer» – et s’avère être un des supervilains les plus redoutables des comics Marvel (même s’il enchaîne les défaites). Ce troisième volet des aventures de Ant-Man marquera son arrivée dans le MCU (Marvel Cinematic Universe).

Sa première apparition dans la version dessinée remonte au mois d’octobre 1967. Imaginé par Stan Lee et Jack Kirby, son histoire est liée à celle du Tesseract, plus communément appelée Cube Cosmique.

Mégalo et caractériel

À l’époque, George Tarleton était un simple technicien travaillant pour l’organisation criminelle appelée Advanced Idea Mechanics (AIM), quand il fut désigné pour servir de cobaye, et soumis à un traitement mélangeant irradiations et bio-ingéniérie. L’objectif : créer une super-intelligence baptisée MODOC («Mobile Organism Designed Only for Computation», ou en VF «Organisme mobile conçu uniquement pour calculer»), afin de comprendre et d’analyser la structure de l'espace-temps, et permettre ainsi la création du premier Cube Cosmique de la Terre.

Mais la transformation brutale de George lui a fait perdre la raison, et après que le Cube Cosmique fut dérobé, il s’attaquera aux chefs de l’AIM avant de s’autoproclamer Scientifique Suprême, et de se rebaptiser M.O.D.O.K.

Doté d’une intelligence supérieure, ce qui fait de lui un adversaire redoutable, ce supervilain est un mégalomane convaincu de sa supériorité sur les autres, et porté par son obsession de dominer le monde. Dans les comics, il s’est opposé à la quasi-totalité des héros Marvel. Et parvient même à créer la discorde dans ses propres rangs.

S’il est apparu à plusieurs reprises à l’écran dans d’autres projets, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» sera sa première incursion dans le MCU sous la forme d’un être très robotique. On est impatient de voir la manière dont Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, et ses équipes ont décidé d’utiliser sa présence dans ce film, et potentiellement à l’avenir.