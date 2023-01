Captain Planet : Glen Powell confirme que le film sur le super-héros écolo produit par DiCaprio va voir le jour

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Tonight, Glen Powell («Top Gun : Maverick») a confirmé que le film adapté du dessin animé «Captain Planet» - dont il est le co-scénariste et dans lequel il pourrait incarner le super-héros écolo - est toujours d’actualité. Et que Leonardo DiCaprio en sera un des producteurs.

Le projet n’a pas été abandonné. Évoqué depuis 2018, l’adaptation au cinéma du dessin animé des années 1990, «Captain Planet», est toujours en développement chez les studios de la Warner Bros. C’est ce qu’a confirmé Glen Powell, récemment aperçu au générique de «Top Gun : Maverick», lors d’une interview avec le site américain Entertainment Tonight. L’acteur, qui précise faire partie des scénaristes et qui pourrait incarner le super-héros à l’écran, assure également que Leonardo DiCaprio reste attaché au projet via sa société Appian Way Productions, mais que la patience est de mise depuis l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios (qui dépend de la Warner, ndlr).

«Il faut qu’on voit comment toutes ces histoires de super-héros se règlent », dit-il. «Je sais que Leonardo DiCaprio est passionné par le projet. Je le suis également. Je pense que ça peut être génial… je veux que ce truc fonctionne. J’adorerais incarner ce super-héros», poursuit le comédien de 34 ans.

Lancé sur la chaîne américaine TBS en 1990 par Ted Turner, et produit par Jane Fonda, le dessin animé «Captain Planet» suivait les aventures de cinq adolescents situés sur chacun des continents de la Terre, et ayant été choisis par Gaïa, la déesse de l’environnement, pour lutter contre les pollueurs. Tous possèdent un pouvoir lié à un élément (Terre, Feu, Vent, Eau, et Cœur) et une bague qui leur permet d’unir leur force pour faire appel à l’écosuper-héros, Captain Planet.

En France, le dessin animé a été diffusé à partir de 1991 dans l’émission Cabou Cadin sur Canal+, puis sur France 2 l’année suivante. Plus récemment, en 2014, les 113 épisodes avaient été rediffusés sur la chaîne Game One.