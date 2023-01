Golden Globes 2023 : «House of the Dragon» sacrée meilleure série dramatique

Le prequel de «Game of Thrones», «House of the Dragon» a reçu ce mardi le Golden Globe 2023 de la meilleure série dramatique, un honneur qui n'était jamais revenu à «Game of Thrones» en huit saisons.

«House of the Dragon», la série prequelle de GOT a remporté le Golden Globe de la meilleure série dramatique ce mardi soir à los Angeles, faisant en cette matière mieux que son illustre et multi-récompensée prédécesseuse qui, malgré 5 nominations dans cette catégorie n’avait jamais remporté le Golden Globe de la meilleure série dramatique.

Le producteur exécutif et co-showrunner Miguel Sapochnik était sur place pour accepter le prix, aux côtés des actrices Emma D'Arcy (également nominée pour la meilleure actrice dans une série dramatique aux Globes) et Milly Alcock. Il a remercié HBO de «nous avoir fait confiance avec cette poule aux œufs d'or. J'espère que cela en valait la peine», ajoutant: «C'était vraiment réconfortant de savoir que nous marchons sur les traces de Game of Thrones, car c'était un très bon show. Alors merci beaucoup.»

«House of the Dragon», qui se déroule deux siècles avant «Game of Thrones», raconte l'histoire de la dynastie des Targaryen. Paddy Considine y joue le rôle du roi Viserys, Milly Alcock une jeune version de sa fille Rhaenyra et Emma D'Arcy la version adulte de Rhaenyra.

La saison 1 composée de 10 épisodes a débuté en août et son final a été diffusé le 23 octobre dernier. HBO a renouvelé la série pour la saison 2, mais son patron, Casey Bloys, a dit qu'elle ne reviendrait probablement pas avant 2024.