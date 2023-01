Eurovision 2023 : tout savoir sur La Zarra, la chanteuse québécoise qui représentera la France

Le nom de la représentante française au concours Eurovision 2023 a été révélé ce jeudi 12 janvier. Il s’agit de la chanteuse québécoise La Zarra, connue pour son tube «Tu t’en iras».

C'est la chanteuse La Zarra qui a été choisie pour défendre la France lors de l’Eurovision 2023, dont la finale se tiendra le 13 mai prochain à Liverpool.

Fatima Zahra de son vrai nom, est une jeune chanteuse pop aux origines canado-marocaines. Elle a grandi au Québec, et avait été révélée par son hit «Tu t'en iras» en 2021. «Je suis très fier d'avoir la chance d'interpréter ma chanson devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Je suis une grande admiratrice des plus belles voix françaises comme Edith Piaf, Barbara, Dalida, mais aussi Céline Dion, et j'ai tellement hâte de faire découvrir à tous les Européens ma chanson, qui je l'espère deviendra la leur», a-t-elle déclaré.

«La voix, le regard, l'énergie, le déhanché ! Elle combine la classe et le style d'Audrey Hepburn et de Marilyn Monroe, avec le sens de la tragédie d'Edith Piaf, l'ivresse post-moderne de Lady Gaga, la franchise nue de Barbara et la fragilité de Dalida», estime Alexandra Redde-Amiel, chef de la délégation française qui a jeté son dévolu sur cette artiste.

Ce choix est cette année le fruit d’«une rencontre» et d’«une conviction», exceptionnellement pas celui d’un vote. «Chaque année, l'histoire de l'Eurovision est différente en France. La sélection externe, par vote d'un jury et public, est mise entre parenthèses en 2023 mais reviendra en 2024», a précisé pour l’AFP Alexandra Redde-Amiel, qui est aussi directrice des divertissements et jeux de France Télévisions.

Fervente admiratrice des grandes divas de la chanson française

«Enfant grandissant au Canada, La Zarra rêvait de la mode et de la musique françaises et passait des heures à regarder des vidéos de Mylène Farmer et Céline Dion en concert, tout en absorbant les influences culturelles uniques des origines marocaines de sa famille», est-il écrit dans sa biographie publiée sur le site de l’Eurovision.

Pour l’heure, le morceau qu’elle interprétera n’a pas été divulgué, mais un petit tour sur sa chaîne Youtube permet de faire connaissance avec son univers.

La France espère cette année oublier 2022 et le résultat d’Alvan et Ahez, qui s’étaient classés à la 24e et avant-dernière place. Elle peut en revanche surfer sur ses récents bons scores, après avoir obtenu la deuxième place à l'Eurovision 2021 et remporté deux fois l'Eurovision Junior.