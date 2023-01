Les blancs ne savent pas sauter : on en sait plus sur le remake du film

Dans un entretien avec le site américain Collider, le réalisateur Calmatic a révélé que la sortie du remake du film «Les blancs ne savent pas sauter» devrait sortir au cinéma dans le courant de l’année 2023. Il en a profité pour dévoiler quelques informations sur le scénario.

Une bonne surprise. Sans nouvelles du remake du film «Les blancs ne savent pas sauter» - qui avait créé la surprise en 1992 grâce au duo irrésistible formé par Wesley Snipes et Woody Harrelson à l’écran - depuis un moment, c’est par l’intermédiaire de son réalisateur, Calmatic, qui a accordé une interview au site américain Collider, que l’on apprend que celui-ci verra le jour dans le courant de l’année 2023.

Selon les propos de Calmatic, l’idée de ce nouveau film n’est pas de proposer une suite, ni même de faire un remake, mais plutôt de créer une nouvelle histoire en s’inspirant des idées utilisées pour le film original. «Nous prenons certains éléments, comme un homme blanc et un homme noir qui jouent au basketball, mais on inverse les rôles. On a cette nouvelle histoire, cette nouvelle approche, ce nouveau tempo, ce tout nouveau rythme, avec l’idée d’en faire quelque chose que tout le monde pourra apprécier. Je suis impatient que le monde découvre ce film. Je pense que ce sera également un bon film», explique-t-il.

Calmatic a également précisé que le montage final du film était déjà bouclé, et qu’il s’occupait actuellement du mixage sonore. «Nous avons terminé le montage il y a quelques jours. On va boucler le mixage, ajouter les chansons, harmoniser les couleurs, et se diriger vers les dernières étapes de la post-production. Et après, je suis sûr qu’il sortira sans tarder. Ce sera définitivement cette année», annonce-t-il.

Sorti en 1992, «Les blancs ne savent pas sauter» suivait les aventures de Billy Hoyle et Sidney Deane – incarnés par Woody Harrelson et Wesley Snipes respectivement – au moment où ils décident de s’associer pour participer à des tournois de basket de rue à Venice Beach, en Californie. Une association pas toujours évidente, notamment en raison de leurs problèmes personnels.